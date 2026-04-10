El operativo por el recital de Tan Biónica en Unión tendrá 86 efectivos policiales y expone un tema sin resolver: los cuidacoches

El director de Seguridad en Eventos Masivos, Fernando Peverengo, detalló el despliegue policial previsto para el show que reunirá a más de 20.000 personas

La ciudad de Santa Fe se prepara para el recital de Tan Biónica en el estadio 15 de Abril este sábado, uno de los eventos más convocantes del año, con un importante operativo de seguridad . Sin embargo, en la previa quedó expuesta una de las principales preocupaciones: la persistencia de los cuidacoches informales , conocidos como “trapitos” , y las limitaciones para su control.

El director de Seguridad en Eventos Masivos del Ministerio de Seguridad, Fernando Peverengo, reconoció que se trata de una problemática aún no resuelta. “Es una materia pendiente , no le escapamos”, sostuvo, y explicó que actualmente la herramienta clave es la denuncia al 911 , que permite generar un respaldo formal para la intervención policial.

Según detalló, cada llamado configura una “carta de incidencia”, un registro que habilita a los efectivos a actuar con mayores atribuciones. Sin ese paso, la intervención queda reducida a acciones disuasivas, lo que limita el accionar frente a situaciones de cobro indebido en la vía pública.

En ese marco, el operativo incluirá también acciones de comunicación para que los vecinos y asistentes conozcan la importancia de realizar la denuncia. La intención es reforzar la capacidad de respuesta ante una problemática que suele intensificarse en eventos masivos como este recital.

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Operativo policial

Más allá de este punto, el dispositivo contempla la presencia de 86 efectivos policiales en el perímetro externo del estadio, distribuidos en distintos horarios y sectores. El esquema se completa con seguridad privada dentro del predio y un trabajo coordinado con la municipalidad.

“Estamos convencidos de que para que todo se dé en un clima de fiesta tiene que haber un trabajo articulado”, señaló Peverengo, quien aclaró que la policía tendrá a su cargo el control externo, mientras que la seguridad privada será responsable del interior del estadio.

En cuanto a los accesos, se implementará un sistema de doble control: en una primera instancia se realizará la lectura del ticket y, en un segundo anillo más cercano al ingreso, se procederá a su validación definitiva. En esos puntos, la policía actuará como refuerzo de los agentes privados.

El operativo también implicará cortes de tránsito escalonados en la zona. El viernes a las 20 comenzará el primer corte en Cándido Pujato y avenida López y Planes. El sábado desde las 8 se sumarán restricciones en el perímetro, y a partir de las 13 se aplicarán cortes totales en el área del estadio. Las modificaciones en el transporte público ya fueron informadas por los canales oficiales.

Eventos

En paralelo, la municipalidad desplegará cerca de 200 trabajadores de distintas áreas, entre ellas Control, Tránsito, Limpieza, Atención Ciudadana y equipos de respuesta rápida, además de voluntarios que orientarán a los visitantes.

Desde el municipio destacaron que la ciudad viene consolidándose como sede de grandes eventos —con casi 3.500 actividades registradas desde diciembre de 2023—, aunque el desafío de ordenar el espacio público en los alrededores, especialmente frente a la actividad de los “trapitos”, sigue siendo uno de los temas a resolver.