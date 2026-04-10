La nueva canción de Cacho Deicas que revive el escándalo que separó a Los Palmeras

Tras la separación definitiva de Los Palmeras, Cacho lanzó “Mala” junto a Uriel Lozano. La canción vuelve a poner en foco la interna con Marcos Camino

La histórica banda tropical Los Palmeras ya no cuenta con ninguno de sus dos fundadores. En el último tiempo, Marcos Camino decidió alejarse de la banda, que quedó a cargo de su hijo. Por su parte, tras el escándalo con Cacho Deicas que terminó por romper la histórica dupla, el cantante continuó con su carrera solista. En este contexto, Deicas acaba de lanzar una canción junto a Uriel Lozano.

Ahora bien, no se trata de cualquier colaboración, sino de una que tiene un significado especial. En medio de la polémica, cuando Deicas sufrió un ACV y comenzaron los conflictos dentro de la banda, Uriel Lozano quedó en el centro de la escena, ya que los roces entre Deicas y Camino habrían comenzado a partir de la participación del cantante en uno de sus shows.

Si bien cada integrante de Los Palmeras continuó con su carrera tras la escandalosa separación, esta nueva colaboración reaviva el conflicto que marcó el final de una de las duplas más emblemáticas de la cumbia.

El conflicto que reaviva la nueva colaboración de Cacho Deicas

Cabe recordar que, en medio del conflicto entre Marcos Camino y Cacho Deicas, el hijo de Deicas había filtrado una serie de chats que evidenciaban el primer cortocircuito dentro de Los Palmeras.

En esos mensajes, Camino le recriminaba a Deicas su participación gratuita en un show de Uriel Lozano, mientras se suspendían presentaciones de la banda porque el cantante decía no sentirse bien.

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“Rubén, es una pena que hiciste levantar salidas diciendo que estabas mal, que había que parar. Perjudicaste a toda la empresa Los Palmeras: músicos, plomos, manager, choferes, a los que seguimos invirtiendo, a los empresarios a los que les dijimos que estabas mal, y aparecés en las redes cantando GRATIS con Uriel Lozano. Lo tuyo es lamentable”, le habría escrito Camino en el grupo de la banda, antes del ACV.

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En aquel momento, el propio Lozano, en diálogo con el programa "Secretos Verdaderos", se refirió al episodio que generó el primer conflicto. “Eso fue el 28 de diciembre en Estación Belgrano (en Santa Fe). Despedimos el año ahí. La llegada de Cacho fue una sorpresa para mí. Él tiene esas cosas. Un día me cayó en una conferencia de prensa, eso tiene él. Por la amistad que tenemos me fue a saludar. Eso fue antes del ACV”, explicó.

Luego, al ser consultado por los chats filtrados por Luciano, el hijo de Deicas, en los que Camino criticaba su colaboración, respondió: “A mí no me cayeron mal los chats, son cosas internas de ellos. Yo quiero que estén bien, que vuelvan a estar juntos. Tengo un cariño muy profundo por Cacho y un respeto y cariño por Marcos Camino, los conozco hace años”.

Cacho Deicas y Uriel Lozano

Finalmente, la banda se separó de manera definitiva. En ese marco, Cacho Deicas ya recuperado dio inicio a su carrera como cantante solista y su última canción es nada más y nada menos que una colaboración junto a Uriel Lozano. El tema se llama "Mala" y ya esta disponible en todas las plataformas con su video oficial.