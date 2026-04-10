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Viviendas paralizadas en la ciudad de San Cristóbal: el senador Felipe Michlig cruzó al ministro Lisandro Enrico

El legislador reclamó información por 54 viviendas inconclusas y generó un duro intercambio con sectores del propio gobierno.

10 de abril 2026 · 10:54hs
Viviendas paralizadas en la ciudad de San Cristóbal: el senador Felipe Michlig cruzó al ministro Lisandro Enrico

La interna dentro del oficialismo provincial quedó expuesta este jueves en la Legislatura. El presidente del Senado santafesino, Felipe Michlig, presentó un pedido de informe para conocer el estado de 54 viviendas en construcción en el departamento San Cristóbal, que registran un 52% de avance y cuya continuidad quedó bajo órbita provincial tras el retiro de Nación.

La iniciativa generó sorpresa no solo por tratarse de un reclamo hacia su propio gobierno, sino también por el tono crítico dirigido al ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, responsable del área.

Reclamo por obras paralizadas

En su intervención, Michlig cuestionó la falta de respuestas oficiales sobre la continuidad de las viviendas y advirtió sobre posibles cambios en los criterios de ejecución de la obra pública.

“No esperaba tener que estar presentando este pedido de informe para obtener una respuesta cuando lo lógico sería que un funcionario me la dé correctamente”, sostuvo el legislador. Además, remarcó que durante 28 meses de gestión no había recurrido a este tipo de herramientas, pero que la falta de información lo obligó a hacerlo.

El senador también deslizó críticas sobre una posible discrecionalidad en la asignación de obras, lo que elevó la tensión dentro del recinto.

La respuesta desde el oficialismo

La reacción no tardó en llegar. La senadora por el departamento General López, Leticia Di Gregorio, salió en defensa del ministro Enrico y rechazó las acusaciones.

“Hablar de criterios por cara o por zona no es correcto. La obra pública en Santa Fe se distribuye de acuerdo a las necesidades y sin distinción”, afirmó. En esa línea, enumeró intervenciones en rutas, hospitales, escuelas y viviendas en distintos puntos de la provincia.

Di Gregorio también puso en duda las motivaciones del reclamo y sugirió que podría haber una cuestión personal detrás del planteo. “Es llamativo un pedido de informe a su propio gobierno, a un ministro de su mismo espacio político”, señaló.

Cruce y fuerte réplica

Lejos de bajar el tono, Michlig redobló la apuesta y respondió con dureza. En su réplica, cuestionó el rol de Enrico dentro del gabinete provincial y recordó el debate por su licencia como senador.

“De alguna forma me arrepiento de haber aprobado eso”, lanzó, en referencia al permiso otorgado para que Enrico asumiera como ministro sin renunciar a su banca.

San Cristóbal Felipe Michlig viviendas Lisandro Enrico
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