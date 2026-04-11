Unión tiene una prueba brava ante Estudiantes en busca de seguir en zona de playoffs

Unión visitará, a las 17.15, a Estudiantes por la fecha 14 del Apertura en busca de un resultado positivo para seguir en zona de playoffs en una cancha esquiva

Entonado por el último triunfo en casa ante Riestra, Unión llega a La Plata para asumir otra prueba de fuego cuando visite, desde las 17.15, a Estudiantes por la fecha 14 del Apertura en busca de un resultado positivo para seguir en zona de playoffs. Si gana, puede ser incluso puntero. El encuentro tendrá el arbitraje de Yael Falcón Perez y se verá por TNT Sports Premium.

El Pincha viene de hacer su debut en el Grupo A de la Copa Libertadores con un empate 1-1 frente a Independiente Medellín en Colombia. El equipo platense comenzó ganando con un gol de Tiago Palacios pero el DIM logró igualar el encuentro gracias a Francisco Chaverra, yel próximo martes recibirá a Cusco en UNO buscando hacer valer el punto conseguido en condición de visitante.

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En el plano local, los dirigidos por Alexander Medina marchan segundos en la Zona A con 21 puntos, a uno de Vélez, y solo una catástrofe podría dejarlos fuera de los ocho mejores. Por este motivo, no se descarta que el entrenador decida poner un mix de titulares y suplentes para recibir al Tatengue e ir con todo en la Copa.

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Unión llega entonado a La Plata

Unión llega en un gran momento y solamente perdió uno de sus últimos nueve partidos frente a Defensa y Justicia, y por eso se encuentra cuarto en la Zona con 19 puntos. El equipo de Leonardo Carol Madelón hizo un gran Clausura 2025 aunque falló en los octavos, y en este semestre buscará saldar la deuda pendiente. Para este compromiso la única variante será en el lateral derecho, con el ingreso de Nicolás Paz por el suspendido Lautaro Vargas.

Leonardo Madelón UNO Santa Fe | José Busiemi

Como Vélez es líder con 22 y juega el lunes por la noche, ambos saben que un triunfo en La Plata los dejará como punteros de la Zona A, al menos por unas horas. Estudiantes llegaría a 24 unidades y lo pasaría, mientras que Unión igualaría la línea del Fortín pero tiene mejor diferencia de gol, y eso lo dejaría primero.

Probables formaciones de Estudiantes y Unión

Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Joaquín Pereyra; Gabriel Neves, Ezequiel Piovi; José Sosa o Alexis Castro, Fabricio Pérez, Brian Aguirre y Adolfo Gaich. DT: Alexander Medina.

Unión: Matías Mansilla; Nicolás Paz, Maizon Rodriguez, Juan Ludueña y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini y Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Hora: 17.15.

Árbitro: Yael Falcón Perez.

VAR: Fernando Espinoza.

Estadio: Jorge Luis Hirschi.

TV: TNT Sports Premium.