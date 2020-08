Confirman la prisión perpetua para el asesino de Ariel Castelló

Un tribunal de segunda instancia resolvió por unanimidad confirmar la condena a prisión perpetua impuesta a Martín Exequiel Martínez como autor del homicidio de Ariel Martín Castelló cometido en 2018 en la ciudad de Santa Fe.

Los camaristas Alejandro Tizón, Fernando Gentile Bersano y Fabio Mudry ratificaron la pena dispuesta en un juicio oral y público, realizado en noviembre de 2019, por los jueces Pablo Busaniche, Nicolás Falkenberg y Sergio Carraro. En ese debate oral de primera instancia, los magistrados condenaron por unanimidad a Martínez.

La fiscal Cristina Ferraro investigó los hechos ilícitos y estuvo acompañada durante el juicio por el fiscal Gonzalo Iglesias. Los funcionarios del judiciales aclararon que “Martínez fue condenado como autor penalmente responsable de los delitos de homicidio doblemente calificado (por criminis causae y por el empleo de arma de fuego), en concurso real con tentativa de robo calificado (por el empleo de arma de fuego)”. Al respecto, agregaron que “el tribunal de segunda instancia no sólo confirmó el monto de la pena, sino que también hizo lo propio con la calificación legal que había sido impuesta en el debate oral”.

Ferraro e Iglesias valoraron que “los camaristas entendieron que la sentencia de primera instancia resultaba adecuada en función de los elementos probatorios que fueron presentados, que estaban lógica y jurídicamente fundados”.

En la misma línea, los fiscales agregaron que “los magistrados manifestaron que está demostrado acabadamente que Martínez no sólo estuvo en el lugar en el que ocurrieron los sucesos, sino que además tuvo una participación activa y se convirtió en el autor material de la tentativa de robo calificado y del homicidio de Castelló”.

Por otra parte, hicieron referencia a los agravios presentados acerca de la calificación jurídica. “La Defensa planteó que no había conexión ideológica entre los dos delitos atribuidos, es decir, que Martínez no le dio muerte a la víctima con intención de lograr su impunidad por no haber podido concretar el robo”, aclararon los fiscales.

Acerca de lo resuelto con respecto a la responsabilidad de Martínez, los funcionarios del MPA subrayaron que “los jueces entendieron que el condenado actuó con dolo homicida y con una clara intención de darle muerte a la víctima”. Al respecto, añadieron que “dejaron de lado el argumento defensivo de que se trató de un disparo accidental, dado que Martínez efectuó al menos tres disparos con el arma de fuego sin ningún tipo de vacilación”.

Los hechos

“El homicidio de Castelló fue cometido el domingo 1 de abril de 2018 minutos después de las 15:00 en inmediaciones de Juan Díaz de Solís al 2.500”, recordaron Ferraro e Iglesias. “El condenado intentó apoderarse ilegítimamente de una cartera y una mochila que llevaba una mujer embarazada de ocho meses, quien caminaba por la vía pública junto a su hermana”, agregaron.

Los fiscales continuaron relatando que “Martínez le apuntó con una pistola 9 milímetros en la zona del abdomen a la mujer y le dijo: ‘Mirá lo que tengo para vos’”. Al respecto, añadió que “la víctima comenzó a correr y logró alejarse unos metros del lugar. Si bien el condenado intentó darse a la fuga, el novio de la mujer y otro vecino intentaron retenerlo”.

“A raíz de lo que sucedía, Castelló salió a la vereda a colaborar con los dos hombres, momento en el cual Martínez logró liberar sus manos y le efectuó intencionalmente un disparo en la zona abdominal”, explicóaron Ferraro e Iglesias y manifestaron que “la víctima fue trasladada al hospital José María Cullen, pero falleció momentos más tarde cuando estaba siendo intervenido quirúrgicamente”.

“No hay dudas de que la voluntad del condenado (y en ese sentido dirigió sus acciones) fue darle muerte a Castelló para lograr liberarse de la retención de los vecinos, escapar del lugar y procurar su impunidad”, concluyeron los fiscales del MPA.