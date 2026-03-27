Conflicto en la empresa Bahco: sin acuerdo, crece la incertidumbre por 40 puestos de trabajo

El gremio busca preservar los puestos laborales, pero la firma insiste en operar solo como centro de distribución

Los despidos en la planta de Bahco en Santo Tomé quedaron este viernes en el centro de la escena tras una audiencia clave en el Ministerio de Trabajo de Santa Fe , donde la empresa y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) intentaron destrabar un conflicto que mantiene en vilo a unos 40 trabajadores .

El encuentro concluyó sin acuerdo y pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles a las 10, cuando las partes volverán a reunirse con la expectativa de acercar posiciones. Mientras tanto, la incertidumbre domina el clima entre los empleados de la firma.

Según explicaron desde el gremio, la empresa ratificó su decisión de reconvertir la planta y dejar de fabricar en Santo Tomé, para dedicarse exclusivamente a la distribución de productos. Esta medida implicaría, en los hechos, una fuerte reducción del personal, ya que la compañía estima que podría operar con aproximadamente el 50% de su dotación.

“Hay dos posturas muy claras: la de la empresa, que no quiere revertir la medida, y la nuestra, que es defender cada puesto de trabajo”, señalaron desde la UOM tras la audiencia.

Si bien hasta el momento no se formalizaron despidos ni suspensiones, desde el sindicato advirtieron que el anuncio empresarial ya genera una fuerte preocupación. “Hoy no hay despidos, pero el comunicado plantea un cambio de modalidad que implica desvinculaciones”, remarcaron.

bahco 1 La empresa confirmó el fin de la producción en Santo Tomé y avanza con despidos gentileza

Negociación

El conflicto se da en un contexto en el que la planta aún cuenta con materia prima y continúa produciendo, lo que abre una ventana de negociación. No obstante, desde el gremio sostienen que la intención de la empresa es avanzar con la reconversión independientemente de la postura de los trabajadores.

Además, recordaron que en los últimos años la firma —de carácter multinacional— fue reduciendo progresivamente su nivel de producción y su plantel, en muchos casos a través de retiros voluntarios. Actualmente, la planta fabrica solo algunos productos, mientras que el resto se importa desde otras sedes del grupo en el mundo.

Desde la UOM también vincularon la decisión con el contexto económico y la apertura de importaciones, que —según indicaron— dificulta la competitividad de la industria nacional.

En ese marco, el gremio convocó a una mesa de diálogo más amplia que incluya al gobierno provincial, cámaras empresariales y otros actores del sector productivo. “Esto puede ser el inicio de una situación que se replique en otras empresas. Por eso creemos que es momento de sentarnos todos a buscar soluciones”, plantearon.

Mientras tanto, los trabajadores atraviesan días de fuerte incertidumbre. “No se puede seguir dilatando esta situación. Hay familias que todos los días van a trabajar sin saber qué va a pasar mañana”, advirtieron.

La próxima audiencia será clave para definir si existe margen para sostener los puestos de trabajo o si la reconversión de la planta avanza tal como fue planteada por la empresa.