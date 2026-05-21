Zona Fría: más de 550.000 hogares santafesinos perderían el subsidio de gas y las facturas podrían subir hasta un 50%

Diputados dio media sanción al proyecto y el Senado definirá su suerte. El especialista José Stella advirtió en UNO Santa Fe aumentos en las facturas.

Más de 550.000 hogares de la provincia de SAnta Fe podrían perder el beneficio, aumentando facturas hasta un 50%

Más de 550.000 hogares santafesinos podrían quedar fuera del régimen de Zona Fría si el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados obtiene la sanción definitiva del Senado . La medida, que consiguió 132 votos afirmativos , 105 negativos y cuatro abstenciones , limitaría el beneficio únicamente a regiones de frío extremo como la Patagonia , Malargüe y la Puna , dejando fuera a 1,76 millones de personas en la provincia de Santa Fe .

El ingeniero y especialista energético José Stella explicó en diálogo con UNO Santa Fe el impacto concreto de la medida para la provincia. "El alcance que hoy tiene zona fría en Santa Fe es de 8 departamentos políticos, fundamentalmente los que están en la punta de la bota del territorio provincial. Son los más fríos" , precisó.

El impacto en las facturas

La eliminación del subsidio tendría un efecto directo e inmediato en el bolsillo de los santafesinos. Actualmente, los hogares incluidos en el régimen de Zona Fría pagan entre un 30% y un 50% menos en sus facturas de gas. De aprobarse la ley, esa diferencia desaparecería para unos 292.000 usuarios residenciales, que podrían enfrentar aumentos de hasta el 50% en sus boletas.

gas consumo Zona Fría: La Cámara de Diputados aprobó un proyecto que reduce el subsidio de gas. gentileza

La brecha tarifaria entre ciudades es significativa. "Un cliente de la ciudad de Rosario está pagando entre un 30 y un 40% menos que para el mismo consumo uno que viva en la ciudad de Santa Fe", señaló Stella. El especialista precisó que, de aprobarse la nueva ley, Rosario "pasaría a tener el mismo cuadro tarifario que todas las ciudades que no están incluidas dentro de lo que es zona fría". "Pagaría para el mismo consumo lo mismo que estamos pagando nosotros en la ciudad de Santa Fe", aclaró.

Para dimensionar la diferencia, los datos son contundentes: con un consumo de 50 m³, la brecha entre ambas ciudades es de $10.000; en consumos más altos, como 400 m³, la diferencia alcanza los $54.000.

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Los departamentos más afectados en Santa Fe

De los 8 departamentos del sur provincial incluidos actualmente en el régimen, Rosario concentra la mayor cantidad de hogares afectados con 388.919, seguido por General López con 48.765, San Lorenzo con 38.864, Caseros con 19.159, Constitución con 16.740, Iriondo con 14.818, San Martín con 12.600 y Belgrano con 10.658.

Un cargo que se seguirá pagando

Uno de los puntos más llamativos del nuevo esquema es que los usuarios que no reciben el beneficio seguirán financiando el fondo de Zona Fría mediante un cargo incluido en la factura. "Cuando observamos el último renglón dice 'subsidio zona fría'. Entonces nos continúan cobrando un 7,5% porque esta ley sí financia esta zona fría", explicó Stella.

Sin embargo, advirtió que ese dinero ya no tendría como destino sostener el régimen ampliado: "Vamos a seguir pagando ese 7,5% nosotros que no tenemos subsidio, pero no va a ir al fondo para seguir subsidiando", afirmó el especialista.

Alternativas para hogares vulnerables

Para los sectores más afectados, existe una alternativa parcial: el Subsidio Energético Focalizado (SEF). Según explicó Stella, pueden acceder aquellos grupos familiares cuyo ingreso sea menor a tres canastas básicas totales, además de veteranos de Malvinas y titulares con certificados de discapacidad o vivienda familiar registrada en el ReNaBaP. El beneficio cubre el 75% de una cantidad determinada de metros cúbicos durante los meses de invierno.

"Deberán chequear si están inscriptos en el subsidio energético focalizado y si no, lo tienen que hacer", recomendó el especialista.

El impacto nacional

A nivel país, la medida afectaría a 1,2 millones de hogares en 10 provincias: Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Salta, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Río Negro, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán. El Gobierno nacional estima un ahorro fiscal de $272.099 millones como resultado de la reducción del alcance del subsidio.