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Transporte interurbano en crisis: empresarios alertaron sobre una caída del 30% de pasajeros en Santa Fe

Desde ATAP alertaron sobre la fuerte baja de usuarios, el aumento constante del combustible y la falta de respuestas para sostener el sistema de transporte.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

21 de mayo 2026 · 19:58hs
Transporte interurbano: Atraviesa una crisis económica y financiera profunda en Santa Fe por caída de pasajeros y aumento de costos.

José Busiemi

Transporte interurbano: Atraviesa una crisis económica y financiera profunda en Santa Fe por caída de pasajeros y aumento de costos.

El sector del transporte interurbano de pasajeros atraviesa una profunda crisis económica y financiera en Santa Fe. Así lo advirtió Rodolfo Wagner, integrante de la Asociación de Transportistas de Pasajeros (ATAP), quien aseguró que la situación “cada vez se agrava más” y alertó sobre una fuerte caída en la cantidad de pasajeros transportados.

Según explicó, empresarios del sector mantuvieron una reunión con la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados provincial para reclamar medidas urgentes que permitan sostener el servicio y evitar un mayor deterioro del sistema. “Cada mes que pasa esto se agrava y no vemos soluciones”, sostuvo Wagner.

Caída de pasajeros y boletos cada vez más caros

Uno de los datos que más preocupa al sector es el descenso sostenido en la cantidad de usuarios. Desde la cámara empresaria indicaron que actualmente registran una caída promedio de entre el 25% y el 30% en la venta de pasajes.

Wagner explicó que el fenómeno se profundiza cada vez que aumenta la tarifa y que los pasajeros ya no regresan al sistema como ocurría años atrás. “Cuando sube la tarifa, la carga media baja y tarda muchísimo en recuperarse. La gente busca medios alternativos”, afirmó en Radio EME.

colectivo interuerbano terminal transporte

Además, reconoció que el valor del boleto se volvió cada vez más difícil de afrontar para muchos usuarios. “No podemos seguir aumentando la tarifa porque hoy el boleto se ha puesto caro”, advirtió. En ese marco, cuestionó el actual esquema de subsidios y franquicias dentro del sistema de transporte.

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Reclamos por subsidios, créditos y combustible

Durante el encuentro con legisladores, ATAP solicitó la prórroga de la emergencia del transporte, líneas de créditos blandos para renovar unidades y una actualización tarifaria más frecuente para evitar aumentos bruscos. “No es lo mismo ajustar cada dos o tres meses un 2% o 3% que aumentar un 30% de golpe”, remarcó Wagner.

El empresario también señaló que el aumento constante del combustible golpea con fuerza a las empresas del sector y aseguró que actualmente representa el principal gasto operativo, incluso por encima de los salarios. “El combustible fue un mazazo para las empresas. Hoy supera al rubro sueldos y sigue aumentando mes a mes”, indicó.

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Otro de los reclamos centrales apunta al reconocimiento total del Boleto Educativo Gratuito por parte del Gobierno provincial. Según Wagner, mientras en Rosario se cubre el 100% del beneficio, en las empresas del interior solo se reconoce la mitad. “Nos quejábamos de Nación por el federalismo y ahora pasa lo mismo dentro de la provincia. Parece que el interior fuera de segunda”, cuestionó.

Finalmente, advirtió que si no aparecen respuestas concretas en el corto plazo, muchas empresas podrían tener serias dificultades para sostener los servicios hacia fin de año.

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