Control a cuidacoches en Santa Fe: 17 identificados y un detenido durante un evento masivo

Durante el fin de semana largo, la Policía de Santa Fe realizó un operativo de prevención en la zona de bares de Bulevar Gálvez y alrededores de la Estación Belgrano , donde el sábado por la noche tuvo lugar un evento que convocó a una gran cantidad de personas . El objetivo fue evitar conflictos con cuidacoches y ordenar el espacio público en un sector con alta concentración de actividades gastronómicas y turísticas.

Como resultado del despliegue, los agentes identificaron a 17 personas que se desempeñaban como cuidacoches, y una de ellas fue detenida por resistencia a la autoridad.

La secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Virginia Coudannes, detalló que el dispositivo incluyó patrullajes intensivos y controles activos: “Este fin de semana se realizaron operativos de saturación en la zona de la Estación Belgrano, donde se desarrolló un espectáculo con gran afluencia de público. Se puso especial atención en el accionar de los cuidacoches. Este operativo se replicará en otros eventos masivos de la ciudad, porque los vecinos y turistas tienen derecho a disfrutar con tranquilidad de estos espacios”.

Coudannes subrayó que estas intervenciones se complementan con el trabajo diario que realiza el binomio policial que acompaña a la Guardia de Seguridad Institucional de la Municipalidad: “A diario se controla y se desplaza a quienes realizan estas actividades en distintos puntos de la ciudad”.

• LEER MÁS: Balance turístico del fin de semana largo en Santa Fe: 60.300 turistas con un impacto de 24.900 millones de pesos