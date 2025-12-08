Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Balance turístico del fin de semana largo en Santa Fe: 60.300 turistas con un impacto de 24.900 millones de pesos

Según estimaciones oficiales, el gasto promedio por turista fue de $250.538. En Santa Fe, el recital de “Cacho” Deicas reunió entre 3.500 y 4.000 personas en la Estación Belgrano.

8 de diciembre 2025 · 19:43hs
Con más de 40 actividades turísticas y culturales en todo el territorio, Santa Fe atravesó un nuevo fin de semana largo muy positivo para el sector turístico. Según estimaciones oficiales, el movimiento generó un impacto económico de más de 24.900 millones de pesos, con un gasto promedio por turista de $250.538.

La oferta incluyó competencias deportivas de alcance internacional, espectáculos artísticos, celebraciones tradicionales y ferias gastronómicas. Desde el gobierno provincial destacaron que la agenda de eventos locales, regionales y nacionales impulsó la afluencia turística y permitió una distribución más equilibrada en todo el territorio, una de las prioridades de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro y del ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.

Recital de Cacho Deicas en Santa Fe

En Santa Fe, el recital de “Cacho” Deicas reunió entre 3.500 y 4.000 personas en la Estación Belgrano. La agenda local se completó con “Una Mágica Navidad”, de Flavio Mendoza; la feria Sabores del Mundo, que congregó a unas 10.000 personas; la tradicional Navidad Sinfónica en el Teatro Municipal 1° de Mayo y la apertura de la tercera edición de Diciembre Colectivo.

Rosario concentró parte de las actividades de mayor convocatoria. La ciudad fue sede del 7° Sudamericano de Waterpolo, que reunió a delegaciones de Brasil, Uruguay, Chile, Perú, Colombia y México, reafirmando su perfil como polo deportivo. También se realizó el espectáculo solidario Soda Electrosinfónico Coral por el 85° aniversario del Aeropuerto Internacional, que convocó a más de 900 personas, mientras que Miranda! agotó localidades en el Anfiteatro Municipal. Además, se presentaron Molotov y Ángela Torres ante numeroso público.

Actividades en toda la provincia

En el interior, la 53° Fiesta Nacional de la Leche y 12° Fiesta del Queso Azul convocó a más de 20.000 personas por jornada en Totoras, con artistas como Luck Ra, Turf y Ángela Leiva. Rafaela celebró la Noche de los Museos; Esperanza organizó su primera carrera nocturna; y Arroyo Seco recibió la doble fecha del Rally Santafesino, con una concurrencia estimada entre 4.000 y 8.000 personas.

También se realizaron festejos populares en distintas localidades, entre ellos el 445° aniversario de San José del Rincón, la 25° Fiesta de la Tradición en Arrufó, el Certamen Argentino de Motociclismo en Suardi —que reunió a unas 2.000 personas—, el Pre Federal de Chamamé en Capitán Bermúdez, el 248° aniversario de Melincué, la 30° Fiesta Provincial de Arte Nativo en Elisa y el tradicional Santa Fe Matsuri.

Montes de Oca fue sede de la Fiesta Provincial del Asador 2025, que reunió a los mejores asadores a la estaca del país y contó con presentaciones de Soledad Pastorutti, Los Lirios, Los Trajinantes, TRUM y La Banda Mágica.

A estas propuestas se sumaron actividades culturales, deportivas y recreativas en diversas localidades, como el ciclo Abrir la Casa, Expandir el Mundo por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad en Santa Fe; la Gran Destreza Criolla en Monje; la Gran Despedida de Año en Soldini; el Kalopsia Fest en Rafaela; Malabrigo Enciende la Navidad; el 9° Festival Navideño en Cacique Ariacaiquín; Lagos Bajo la Luna en General Lagos; el 5° Baila San Carlos; una nueva edición de Tardecitas en el Mercado; el Punk Fest Vol. 6 en San Lorenzo; la Fiesta de Colectividades en Chañar Ladeado; y la obra Yo Vi Tu Corazón en Esperanza.

“Santa Fe demostró su capacidad de convocatoria y su diversidad cultural, con un fin de semana que combinó deporte, música y tradición”, afirmó la secretaria de Turismo, Marcela Aeberhard.

En múltiples localidades se realizaron los tradicionales encendidos y armado de árboles navideños, actividades que convocaron a familias y vecinos en plazas, parques y espacios públicos. Estas iniciativas acompañaron la agenda cultural del fin de semana largo y reforzaron el clima festivo en Rosario, Malabrigo, General Lagos, San Lorenzo y otras ciudades.

Balance final del fin de semana

El gobierno provincial informó que el impacto económico del fin de semana largo fue de 24.962 millones de pesos. Participaron más de 60.300 turistas y se movilizaron más de 500.000 personas entre visitantes y excursionistas. “El gasto promedio por turista se calculó en $250.538, con una estadía media de 2,4 días y un nivel de ocupación hotelera provincial cercano al 70 %. Estos resultados confirman la importancia del turismo como motor productivo y cultural, y consolidan a Santa Fe como un destino de referencia en la región”, concluyó Aeberhard.

