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Cortes programados por EPE para este martes

Cortes programados para este martes 26 de mayo en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé

26 de mayo 2026 · 06:57hs
Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este este martes 26 de mayo en SANTA FE y SANTO TOMÉ

SANTA FE

• 8 a 12: Gorostiaga, Alberti, avenida Blas Parera y San José

Maniobras de reconfiguración

• 8.30 a 11.30: 3 de Febrero, avenida General López, Gaboto y Roque Sáenz Peña

Reforma de Subestación

SANTO TOMÉ

• 8 a 12: Almirante Brown, Chile, Mosconi y Saavedra

Reemplazo de Transformador

• 13 a 15: 7 de Marzo, Mateo Booz, Saavedra, Centenario

Trabajo solicitado por Terceros

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE cortes Santa Fe Santo Tomé
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