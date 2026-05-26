La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este este martes 26 de mayo en SANTA FE y SANTO TOMÉ
Cortes programados por EPE para este martes
Cortes programados para este martes 26 de mayo en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé
26 de mayo 2026 · 06:57hs
SANTA FE
• 8 a 12: Gorostiaga, Alberti, avenida Blas Parera y San José
Maniobras de reconfiguración
• 8.30 a 11.30: 3 de Febrero, avenida General López, Gaboto y Roque Sáenz Peña
Reforma de Subestación
SANTO TOMÉ
• 8 a 12: Almirante Brown, Chile, Mosconi y Saavedra
Reemplazo de Transformador
• 13 a 15: 7 de Marzo, Mateo Booz, Saavedra, Centenario
Trabajo solicitado por Terceros
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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