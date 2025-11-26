Uno Santa Fe | Santa Fe | controles

Controles en el río: Prefectura confirmó que comenzarán los operativos de alcoholemia en Santa Fe

El prefecto Juan Carlos de Jesús Debailleux confirmó que se proyecta un operativo de control para los meses de mayor actividad náutica en la ciudad de Santa Fe.

26 de noviembre 2025 · 21:20hs
Controles en el río: Prefectura confirmó que comenzarán los operativos de alcoholemia en Santa Fe

Controles en el río: Prefectura confirmó que comenzarán los operativos de alcoholemia en Santa Fe

Con el inicio de la temporada estival, la Prefectura Naval Argentina en Santa Fe trabaja en un esquema de aplicación de controles de alcoholemia para la navegación deportiva en los ríos y lagunas de Santa Fe y zona, tal como se realizará en la ciudad de Rosario.

El prefecto Juan Carlos de Jesús Debailleux, jefe de la jurisdicción Santa Fe, confirmó en diálogo con LT 9 que se proyecta un operativo especial de control para los meses de mayor actividad náutica, con colaboración de dependencias provinciales o municipales articulando el operativo.

Es una práctica que realiza Prefectura. Actualmente nuestros alcoholímetros fueron enviados a calibrar, por lo que por el momento no estamos contando con ellos”, explicó Colombo, abriendo el panorama de cómo se organizará el control hasta que los equipos vuelvan a estar disponibles.

Mientras tanto, la fuerza analiza alternativas para garantizar la fiscalización del consumo de alcohol en navegantes. “Al igual que en el caso de Prefectura Rosario, donde otro organismo hace de soporte para llevar adelante estos controles, aquí estamos evaluando esa posibilidad para poder contar con otro organismo nacional, provincial o municipal para afrontar estos controles”, detalló el prefecto.

LEER MÁS: Binomios policiales y GSI: cómo es el operativo de seguridad en playas y balnearios de Santa Fe para el verano

Prefectura Argentina11.jpg

Tolerancia de alcohol en sangre en el río

Colombo recordó que la normativa vigente fija límites precisos: “Hay que tener en cuenta que la ordenanza de Prefectura que regula el alcohol en sangre tiene una tolerancia de 0,5 en embarcaciones y 0,2 para motos de agua”.

En caso de incumplimientos, la penalización económica puede ser significativa: “Se prevén multas pecuniarias establecidas por unidades fijas de multa, cada una representa alrededor de 220 pesos y el jefe jurisdiccional es quien tiene la potestad de ordenar qué cantidad de unidades fijas se aplican, con un mínimo y un máximo establecido. Las mínimas pueden rondar los 200.000 pesos y las máximas pueden llegar a los 4 millones de pesos”.

Y remarcó que “con buen criterio, uno como instructor del sumario contravencional náutico deportivo aplica unidades de multa en consideración de la falta”.

Infracciones habituales

El jefe jurisdiccional insistió en que la intención de los controles no es punitiva sino preventiva. “El criterio de Prefectura cuando sale a controlar no es recaudatorio, sino que salimos para cuidar al vecino y se sienta seguro haciendo las recomendaciones del caso”, afirmó. En ese sentido, volvió a enfatizar la importancia de los elementos de seguridad a bordo: “Lo más importante en cuanto a esto son los chalecos salvavida. La Prefectura exige que estén a bordo pero si están colocados muchísimo mejor”.

A su vez, recordó los requisitos básicos para navegar: “También contar con matafuego y tener el carnet de timonel acorde a la embarcación, además de contar con la capacidad acorde a la embarcación a bordo”.

Santa Fe, el parque náutico más grande del país

Las infracciones más habituales, según Colombo, se repiten año tras año. “Las faltas más frecuentes que encontramos en el río se dan por tener el matafuego vencido, no contar con las bengalas, la falta de carnet de timonel de quien va timoneando la embarcación”, enumeró.

Santa Fe, enfrenta el desafío de controlar el parque náutico más grande del país. “Por la cantidad de embarcaciones que se inscriben en Prefectura de Santa Fe somos el parque náutico más grande del país. Hoy en día llevamos inscriptas 8.100 embarcaciones, arrancamos en mi Jefatura con más de 6.000 y hoy ya son más de 8.000 con una tendencia ascendente a la actividad de navegación deportiva”, sostuvo.

controles Santa Fe Prefectura alcoholemia
Noticias relacionadas
Arrancó el debate por la nueva Ley Orgánica de Municipios en Santa Fe con la primera audiencia pública

Arrancó el debate por la nueva Ley Orgánica de Municipios en Santa Fe con la primera audiencia pública

Recolección de residuos. La empresa Cliba comenzó a recorrer 19 nuevas calles en barrio Centenario

La Municipalidad amplió el servicio de recolección de residuos en barrio Centenario

educacion define el ciclo lectivo 2026: cual sera la fecha de regreso a las escuelas en la provincia de santa fe

Educación define el ciclo lectivo 2026: cuál será la fecha de regreso a las escuelas en la provincia de Santa Fe

la ruta 11 en el departamento la capital: uno de los puntos mas criticos de la siniestralidad vial en santa fe

La Ruta 11 en el departamento La Capital: uno de los puntos más críticos de la siniestralidad vial en Santa Fe

Lo último

Central es del interior y les debe romper los huevos que haya hecho esta campaña

"Central es del interior y les debe romper los huevos que haya hecho esta campaña"

Imputaron a tres policías de Seguridad Vial de la provincia por exigir coimas en controles sobre Ruta Provincial 1

Imputaron a tres policías de Seguridad Vial de la provincia por exigir coimas en controles sobre Ruta Provincial 1

Se realizó la presentación de la Copa Santa Fe de ciclismo

Se realizó la presentación de la Copa Santa Fe de ciclismo

Último Momento
Central es del interior y les debe romper los huevos que haya hecho esta campaña

"Central es del interior y les debe romper los huevos que haya hecho esta campaña"

Imputaron a tres policías de Seguridad Vial de la provincia por exigir coimas en controles sobre Ruta Provincial 1

Imputaron a tres policías de Seguridad Vial de la provincia por exigir coimas en controles sobre Ruta Provincial 1

Se realizó la presentación de la Copa Santa Fe de ciclismo

Se realizó la presentación de la Copa Santa Fe de ciclismo

Controles en el río: Prefectura confirmó que comenzarán los operativos de alcoholemia en Santa Fe

Controles en el río: Prefectura confirmó que comenzarán los operativos de alcoholemia en Santa Fe

Atlético de Madrid le ganó sobre la hora al Inter en Champions League

Atlético de Madrid le ganó sobre la hora al Inter en Champions League

Ovación
Luciani contó cómo afrontará las deudas de Colón si gana las elecciones

Luciani contó cómo afrontará las deudas de Colón si gana las elecciones

Alonso: Colón necesita orden, trabajo y presencia, estamos preparados para ese desafío

Alonso: "Colón necesita orden, trabajo y presencia, estamos preparados para ese desafío"

Se realizó la presentación de la Copa Santa Fe de ciclismo

Se realizó la presentación de la Copa Santa Fe de ciclismo

La respuesta de la dirigencia de Colón a los dichos de José Vignatti

La respuesta de la dirigencia de Colón a los dichos de José Vignatti

Godano: Le pido disculpas al hincha de Colón por haberle fallado

Godano: "Le pido disculpas al hincha de Colón por haberle fallado"

Policiales
La PDI detuvo al Zurdo, buscado por un millonario robo en Entre Ríos

La PDI detuvo al "Zurdo", buscado por un millonario robo en Entre Ríos

Balacera en Centenario: dos detenidos armados y cuatro policías lesionados en un choque

Balacera en Centenario: dos detenidos armados y cuatro policías lesionados en un choque

Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Escenario
Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de Magos, Espadas y Rosas

Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de "Magos, Espadas y Rosas"

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando Anónimo, su segundo disco

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando "Anónimo", su segundo disco

Eruca Sativa llega a Tribus presentando A tres días de la tierra

Eruca Sativa llega a Tribus presentando "A tres días de la tierra"

Pablo Agustín llega a Santa Fe con Criado por Lobos

Pablo Agustín llega a Santa Fe con "Criado por Lobos"

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL