Clima en Santa Fe: qué dice el pronóstico para el fin de semana y el comienzo de junio El sábado comenzó con sol y humedad. Para los próximos días se esperan pocas variaciones térmicas, cielo variable y condiciones estables en toda la región 30 de mayo 2026 · 08:42hs

José Busiemi

El comienzo de este sábado en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada soleada, húmeda, con algo de niebla y una temperatura de 11.3º a las 8.30 de la mañana y una máxima prevista de 19°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, se mantiene la acción predominante del sistema de alta presión con aporte de aire cálido en altura desde el oeste en la región central del país, con aportes en superficie de aire desde el sur/sureste, lo que permite que la jornada se presente con nubosidad variada, con posibilidad de nieblas o neblinas matinales, a priori sin observarse fenómenos adversos. Con respecto a las temperaturas, se observa una tendencia en descenso de los registros térmicos pero manteniéndose en el rango observado durante los últimos días.

Domingo con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos. Condiciones estables con alguna posibilidad de bancos de nieblas o neblinas matinales. Temperaturas con poco cambio: mínima 10° y máxima 19°. Vientos leves predominando del sector este, oscilando entre el noreste y el sureste por momentos.

Para el lunes se espera cielo mayormente nublado, con algunos mejoramientos temporales. Condiciones estables y temperaturas con poco cambio: mínima 11° y máxima 18°. Vientos leves a moderados predominando del sector este/sureste. En tanto el martes se espera cielo mayormente nublado, con algunos mejoramientos temporales y condiciones estables. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 11° y suave descenso de las máximas 17°. Vientos leves a moderados predominando del sector este/sureste. • LEER MÁS: Informe trimestral del SMN: pronostican un otoño con temperaturas más altas de lo normal en Santa Fe