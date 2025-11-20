Binomios policiales y GSI: cómo es el operativo de seguridad en playas y balnearios de Santa Fe para el verano

Habrá recorridos específicos en las zonas de balnearios y parques entre la GSI y la Policía. Desde el municipio destacaron que habrá control de cuidacoches.

Santa Fe ya tiene en funcionamiento el operativo de seguridad previsto para la temporada de verano en playas , balnearios y solárium, iniciado el 1 de noviembre. Según explicaron a UNO Santa Fe fuentes municipales, el dispositivo es conjunto entre la Guardia de Seguridad Institucional (GSI) y la URI de la Policía de Santa Fe, para reforzar la presencia preventiva en los sectores de mayor concurrencia.

La Policía colaborará con recorridos específicos en las zonas de balnearios y en el sector de solárium, coordinando sus intervenciones con la GSI.

En paralelo, los guardavidas contratados por el municipio fueron capacitados para el tratamiento de incidencias en playas y balnearios, y también recibieron formación para operar comunicaciones mediante el sistema Tetra, que permite la articulación directa con el sistema de emergencias. Contarán con una frecuencia asignada por el 911, lo que permitirá acelerar los tiempos de respuesta durante el operativo verano.

playa espigon José Busiemi

Presencia policial en playas y parques

En todos los sectores habilitados se dispondrá de un binomio policial en cercanía de los guardavidas prara una respuesta inmediata durante la habilitación de playa. Además, destacaron que habrá móviles policiales apostados en cuadrantes, en alerta ante posibles llamados al 911.

Según Fuentes municipales, el operativo contempla distintos recursos y coberturas según el sector intervenido. En la Costanera Oeste, donde funciona uno de los soláriums municipales, se prevé el despliegue un binomio de agentes de la GSI en cuatriciclo, con presencia durante el horario habitual de 10 a 20. En la Costanera Este, zona de balneario, se dispondrá también de un binomio de la GSI en cuatriciclo, durante el mismo horario.

playa este José Busiemi

Asimismo, en el sector de Costanera Este se realizarán recorridos de control vinculados al trabajo con cuidacoches, especialmente durante las franjas vespertinas y nocturnas, entre las 15 y las 23:59.

Habilitación de balnearios y solarium

Fuentes municipales detallan que se habilitarán nueve espacios en total para la temporada 2025-2026. Se trata de seis soláriums ubicados en los espigones 1 y 2 de la Costanera Oeste, Playa Grande, Playa Sur, el Paseo de la Laguna y Playa de los Alisos; además de tres zonas adicionales: los natatorios de los parques del Sur y Juan de Garay, y la Playa Este, que funcionará como única zona de baño seguro.

Estos espacios estarán abiertos al público en el horario de 10 a 20 horas. Durante los últimos meses, el municipio efectuó tareas de mantenimiento y acondicionamiento: limpieza y nivelado de la arena, despeje de vegetación, recuperación de veredas y pintura de mobiliario, tanto en la Costanera Oeste (desde el Puente Colgante hasta el Monumento a José Artigas) como en la Costanera Este (desde la rotonda de la Mujer hasta el extremo norte).