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Cortes programados por EPE para este sábado

oCortes programados para este sábado 30 y domingo 31 de mayo en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé

30 de mayo 2026 · 08:24hs
Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este sábado 30 y domingo 31 de mayo en SANTA FE, y SANTO TOMÉ

Sábado

SANTA FE

• 8 a 12: avenida Facundo Zuviría, Rivadavia, Cassanello y Risso

Mantenimiento

SANTO TOMÉ

• 8:30 a 12:30: Necochea, Pueyrredón, Sarmiento y M. Zapata

Mantenimiento

Domingo

SANTA FE

• 8 a 12:

-Bulevar Pellegrini, 1 de mayo, Hipólito Irigoyen y Gobernador Freyre

Retiro de Línea

- Castelli, Pasaje Santa Fe, Piedrabuena y Gaboto

Mantenimiento

• 8:30 a 12:30: San Martín, Mendoza, San Jerónimo y Lisandro de la Torre

Mantenimieto

SANTO TOMÉ

• 8:30 a 12:30: avenida del Trabajo, Gaboto, Rivadavia y Córdoba

Maniobras de reconfiguración

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

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