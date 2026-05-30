La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este sábado 30 y domingo 31 de mayo en SANTA FE, y SANTO TOMÉ
Cortes programados por EPE para este sábado
oCortes programados para este sábado 30 y domingo 31 de mayo en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé
Sábado
SANTA FE
• 8 a 12: avenida Facundo Zuviría, Rivadavia, Cassanello y Risso
Mantenimiento
SANTO TOMÉ
• 8:30 a 12:30: Necochea, Pueyrredón, Sarmiento y M. Zapata
Mantenimiento
Domingo
SANTA FE
• 8 a 12:
-Bulevar Pellegrini, 1 de mayo, Hipólito Irigoyen y Gobernador Freyre
Retiro de Línea
- Castelli, Pasaje Santa Fe, Piedrabuena y Gaboto
Mantenimiento
• 8:30 a 12:30: San Martín, Mendoza, San Jerónimo y Lisandro de la Torre
Mantenimieto
SANTO TOMÉ
• 8:30 a 12:30: avenida del Trabajo, Gaboto, Rivadavia y Córdoba
Maniobras de reconfiguración
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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