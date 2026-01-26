La Municipalidad de Santa Fe reconoce plena validez a la documentación digital disponible en la aplicación “Mi Santa Fe”, que ya puede presentarse en los controles de tránsito.

Controles de tránsito en la ciudad: desde esta semana ya se puede presentar la licencia de conducir digital.

En el marco de la Resolución Nº 40/2025 de la Secretaría de Tecnologías para la Gestión de la Provincia de Santa Fe, la Municipalidad de Santa Fe reconoce plena validez a la documentación digital que se descarga desde la aplicación oficial “Mi Santa Fe”. Por tal motivo, desde esta semana los ciudadanos podrán circular y exhibir su licencia de conducir en formato digital en todos los controles de tránsito que se realicen en la ciudad, sin necesidad de portar el documento físico.

La aplicación “Mi Santa Fe”, disponible para sistemas Android e iOS, cuenta con altos estándares de seguridad que garantizan la autenticidad e integridad de la información, permitiendo a los organismos oficiales verificar los datos en tiempo real durante los operativos de control.

Esta medida se enmarca en el proceso de modernización y digitalización del Estado, orientado a simplificar trámites, optimizar recursos y facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos.

Actualmente, la totalidad de las licencias de conducir emitidas en la provincia ya se encuentran disponibles en la plataforma para su exhibición digital ante las autoridades competentes. Mientras, se avanza en la integración con la plataforma nacional “Mi Argentina”, que también tendrá validez para acreditar la licencia de conducir en los controles de tránsito.

Cómo funciona la licencia de conducir digital

Para utilizar este servicio, los ciudadanos deben descargar de manera gratuita la aplicación “Mi Santa Fe” y validar su identidad a través de su cuenta de ID Ciudadana.

Además de la licencia de conducir, la plataforma permite acceder a otros documentos digitales con validez legal, como certificados de vacunación y partidas de nacimiento, consolidando un Estado más cercano, ágil y accesible.