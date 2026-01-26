Uno Santa Fe | Santa Fe | tránsito

Controles de tránsito en la ciudad: desde esta semana ya se puede presentar la licencia de conducir digital

La Municipalidad de Santa Fe reconoce plena validez a la documentación digital disponible en la aplicación “Mi Santa Fe”, que ya puede presentarse en los controles de tránsito.

26 de enero 2026 · 19:21hs
Controles de tránsito en la ciudad: desde esta semana ya se puede presentar la licencia de conducir digital.

Controles de tránsito en la ciudad: desde esta semana ya se puede presentar la licencia de conducir digital.

En el marco de la Resolución Nº 40/2025 de la Secretaría de Tecnologías para la Gestión de la Provincia de Santa Fe, la Municipalidad de Santa Fe reconoce plena validez a la documentación digital que se descarga desde la aplicación oficial “Mi Santa Fe”. Por tal motivo, desde esta semana los ciudadanos podrán circular y exhibir su licencia de conducir en formato digital en todos los controles de tránsito que se realicen en la ciudad, sin necesidad de portar el documento físico.

La aplicación “Mi Santa Fe”, disponible para sistemas Android e iOS, cuenta con altos estándares de seguridad que garantizan la autenticidad e integridad de la información, permitiendo a los organismos oficiales verificar los datos en tiempo real durante los operativos de control.

LEER MÁS: La licencia de conducir digital ya es válida en la provincia de Santa Fe: cómo funciona y cómo tramitarla

Esta medida se enmarca en el proceso de modernización y digitalización del Estado, orientado a simplificar trámites, optimizar recursos y facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos.

Actualmente, la totalidad de las licencias de conducir emitidas en la provincia ya se encuentran disponibles en la plataforma para su exhibición digital ante las autoridades competentes. Mientras, se avanza en la integración con la plataforma nacional “Mi Argentina”, que también tendrá validez para acreditar la licencia de conducir en los controles de tránsito.

Cómo funciona la licencia de conducir digital

Para utilizar este servicio, los ciudadanos deben descargar de manera gratuita la aplicación “Mi Santa Fe” y validar su identidad a través de su cuenta de ID Ciudadana.

Además de la licencia de conducir, la plataforma permite acceder a otros documentos digitales con validez legal, como certificados de vacunación y partidas de nacimiento, consolidando un Estado más cercano, ágil y accesible.

tránsito controles licencia Digital Santa Fe
Noticias relacionadas
La exministra de Seguridad y senadora nacional, Patricia Bullrich

Bullrich volvió a hablar del caso Jeremías y dijo que la ley penal juvenil se discutirá en febrero: "El que las hace, las va a pagar"

un juez de santa fe, candidato a integrar la corte suprema provincial, se mostro a favor de bajar la edad de imputabilidad

Un juez de Santa Fe, candidato a integrar la Corte Suprema provincial, se mostró a favor de bajar la edad de imputabilidad

pullaro sobre el caso jeremias monzon y la edad de imputabilidad: hay que adaptar la norma a los tiempos que corren

Pullaro sobre el caso Jeremías Monzón y la edad de imputabilidad: "Hay que adaptar la norma a los tiempos que corren"

abre la inscripcion al boleto educativo: todo lo que tenes que saber

Abre la inscripción al Boleto Educativo: todo lo que tenés que saber

Lo último

Muertes por fentanilo contaminado: Los números oficiales no son reales y febrero tendrá noticias de más casos

Muertes por fentanilo contaminado: "Los números oficiales no son reales y febrero tendrá noticias de más casos"

Las capturas de Instagram que llevaron a prisión al hermano de un sospechoso por el crimen de Jeremías Monzón

Las capturas de Instagram que llevaron a prisión al hermano de un sospechoso por el crimen de Jeremías Monzón

Brasil se postuló para recibir el próximo Mundial de Clubes

Brasil se postuló para recibir el próximo Mundial de Clubes

Último Momento
Muertes por fentanilo contaminado: Los números oficiales no son reales y febrero tendrá noticias de más casos

Muertes por fentanilo contaminado: "Los números oficiales no son reales y febrero tendrá noticias de más casos"

Las capturas de Instagram que llevaron a prisión al hermano de un sospechoso por el crimen de Jeremías Monzón

Las capturas de Instagram que llevaron a prisión al hermano de un sospechoso por el crimen de Jeremías Monzón

Brasil se postuló para recibir el próximo Mundial de Clubes

Brasil se postuló para recibir el próximo Mundial de Clubes

Engaño y clausura: pidieron permiso para una reunión familiar y armaron una fiesta electrónica en Arroyo Leyes

Engaño y clausura: pidieron permiso para una reunión familiar y armaron una fiesta electrónica en Arroyo Leyes

Platense derrotó a Instituto y lidera transitoriamente la zona A del Apertura

Platense derrotó a Instituto y lidera transitoriamente la zona A del Apertura

Ovación
Se cayó lo de Kevin López a Colón: dejó Santa Fe y jugará en Instituto

Se cayó lo de Kevin López a Colón: dejó Santa Fe y jugará en Instituto

Estalla el caso Neris en Colón: Me quieren sacar del negocio, así que esto termina en FIFA

Estalla el caso Neris en Colón: "Me quieren sacar del negocio, así que esto termina en FIFA"

José Alonso: diagnóstico crudo, orden interno y un Colón que busca renacer

José Alonso: diagnóstico crudo, orden interno y un Colón que busca renacer

Gran furor en Unión por la nueva camiseta alternativa con homenaje histórico

Gran furor en Unión por la nueva camiseta alternativa con homenaje histórico

El TAS habilitó a Imanol Machuca y Facundo Garcés: podrán volver a jugar

El TAS habilitó a Imanol Machuca y Facundo Garcés: podrán volver a jugar

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"