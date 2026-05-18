Niñez denunció penalmente a una pareja por la presunta apropiación ilegal de una menor en el norte santafesino

La Secretaría de Niñez intervino luego de que la Justicia ordenara restituir a la menor, que convivía con la pareja sin ningún marco legal.

Una niña de 4 años fue restituida por la Justicia a la Secretaría de Niñez tras convivir con una pareja sin marco legal.

Una niña de 4 años que convivía con una pareja bajo ningún marco legal que avalara esa situación fue restituida al Gobierno de la Provincia de Santa Fe tras una resolución judicial. El caso se detectó en la localidad de Guadalupe Norte , jurisdicción del departamento General Obligado , y derivó en la intervención de la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano .

La situación se conoció luego de que la propia pareja se presentara ante la Justicia solicitando la tutela de la menor, quien no era su hija biológica y cuya situación no contaba con resolución judicial ni intervención formal de los organismos competentes . El juez interviniente rechazó el pedido, evaluó la posible configuración de un delito de apropiación ilegal y dio intervención a la Secretaría de Niñez .

La secretaria Daniela León confirmó que la pequeña "está contenida y protegida" y adelantó que el organismo presentó una denuncia penal contra el matrimonio. "Esta gente sabe cuál es el mecanismo y el procedimiento. Y ahora aparecen en Reconquista con esta niña. Es una situación muy grave. Por eso estamos ingresando una denuncia penal", remarcó la funcionaria en diálogo con Radio EME. Para León, se trata de una presunta apropiación ilegal: "Ahora intentan por afuera de la legalidad apropiarse de una niña, a la que le vulneran los derechos".

La restitución

A partir de la resolución judicial, la Secretaría notificó a la pareja que debía reintegrar a la niña al organismo provincial en un plazo de 24 horas. "Notificamos el viernes al matrimonio con el que vivía la niña que la restituyeran a la delegación de Niñez de Reconquista con toda su documentación. El sábado se acercaron sin la documentación de la menor. La niña ya está en resguardo de la Secretaría de Niñez", precisó León.

DANIELA LEON SECRETARIA DE NIÑEZ SANTA FE

La medida excepcional y los pasos a seguir

La Secretaría tomó una medida de protección excepcional que, según el Código Civil y Comercial, establece un plazo de seis meses para resolver la situación de la niña. "La tomamos de urgencia tras constatar que la niña se encontraba en una situación de irregularidad, viviendo con un matrimonio que no tiene ningún vínculo con la menor", señaló León.

La funcionaria detalló el proceso que seguirá el organismo: "Comenzamos con los progenitores. Se constata si hubo vulneración en la niña y en su centro de vida. Si se descarta a los progenitores, se pasa a trabajar con la familia ampliada: abuelos, tíos, tías. Si ninguno de los familiares cumple con los requisitos, la niña entra en el proceso adoptivo".

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La situación de la familia materna

Respecto a la madre biológica de la niña, León aclaró que vive en Guadalupe Norte junto a su pareja en una casa de material que cuenta con agua caliente, internet, baño, ducha, cocina y dos habitaciones. "Su pareja trabaja. La mamá tiene un certificado único de discapacidad. Desconocemos la situación del progenitor", indicó.

La funcionaria subrayó que será la Justicia quien deberá investigar qué ocurrió: "La Justicia deberá investigar qué pasó. Si hubo una entrega o no".

Los antecedentes de la pareja

El matrimonio no era desconocido para el organismo. Según reveló León, en septiembre del año pasado el hombre se acercó a la delegación de Niñez en Vera con intenciones de ingresar como familia solidaria para acoger a un niño de 4 años que se encontraba bajo medidas de protección. "Manifestó sus intenciones de adoptarlo, por lo que Niñez no lo dejó ingresar al programa. Se le explicó que debía inscribirse en el RUAGA para poder adoptar", concluyó la funcionaria.