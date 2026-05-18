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Nueva licitación: cómo será la megaestación policial de seis pisos que se construirá en el Parque Federal

En el marco del plan de refuncionalización impulsado por la gestión de Maximiliano Pullaro, este viernes 22 de mayo se abrirán los sobres para construir la tercera estación de la capital provincial. El edificio combinará operatividad, atención vecinal y un bloque de seis pisos destinado al bienestar policial.

18 de mayo 2026 · 20:36hs
Nueva licitación: cómo será la megaestación policial de seis pisos que se construirá en el Parque Federal

Nueva licitación: cómo será la megaestación policial de seis pisos que se construirá en el Parque Federal

En el marco del Plan de Refuncionalización Integral del Sistema de Comisarías que lleva adelante la gestión de Maximiliano Pullaro, el Gobierno Provincial llevará a cabo la apertura de sobres con las ofertas económicas para construir la tercera Estación Policial en la ciudad de Santa Fe, en el Parque Federal.

Se trata de la denominada Estación Policial Parque Federal, que estará ubicada en esa zona de la ciudad, entre las calles Pedro Vittori, Luciano Torrent y Belgrano. El presupuesto oficial es de $ 18.057.185.501,15. Vale recordar que las otras dos son las de Parque Garay y la de Bulevar French, en el norte de la ciudad.

Licitación

La licitación se llevará a cabo el 22 de mayo, a las 11 en la sede del Ministerio de Justicia y Seguridad, ubicado en Primera Junta 2823 de la ciudad capital.

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El objetivo de la obra es avanzar en la reestructuración del policiamiento preventivo y brindar herramientas para garantizar un patrullaje adecuado y una respuesta rápida a la ciudadanía, durante las 24 horas.

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Cambio de paradigma

En ese sentido, el secretario de Análisis y Gestión de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad, Esteban Santantino, explicó que “la construcción de estaciones policiales representa un cambio de paradigma sin precedente en materia del modelo del policiamiento urbano de la Policía. Las Estaciones Policiales integran tres conceptos: el primero es operatividad policía para salir a patrullar las áreas asignadas, con una orientación clara e informada para mejorar la prevención en la ciudad”.

“Por otro lado, el vínculo con la ciudadanía. En estas estaciones policiales, los santafesinos van poder vincularse con los jefes a cargo del despliegue operativo en espacios confortables y amigables. Finalmente, un concepto fundamental que es el de bienestar policial. En las Estaciones Policiales los efectivos van a contar con espacio para tomar horas de descanso de calidad, con comedor, gimnasio y lugares de esparcimiento para poder tener una mejor calidad en la prestación de servicios basada en las condiciones de trabajo de nuestra Policía”, puntualizó Santantino.

Por su parte, el responsable de la Unidad Ejecutora de Infraestructura a cargo de las obras, Diego Leone, explicó que “cada una de las estaciones están estratégicamente ubicadas con el fin de tener cobertura uniforme en toda la ciudad. Estamos buscando que cada edificio sea sustentable en la medida de los recursos disponibles que tengamos: generar energía por medio de paneles solares, calentar agua por medio de calefones solares, terrazas verdes y tener retardadoras de lluvia”.

Características de la Estación Policial Parque Federal

Con una superficie cubierta de 4.866,80 metros cuadrados y semicubierta de 1.279,2 metros cuadrados, se proyecta la articulación de dos componentes edilicias. Por un lado un edificio bajo y extendido, organizado según una sucesión de patios y bloques cubiertos para resolver las dependencias operacionales (vestuarios, auditorio y servicios).

En la cabecera sur del edificio, sobre un bloque elevado e integrado al hall, se alojarán las dependencias de atención al público (toma de denuncias). Un hall en triple altura organiza los movimientos del personal policial y del público. Sobre su lado mayor, enfrentado a las puertas de ingreso se disponen los accesos al auditorio cuya capacidad es de 162 personas sentadas. En continuidad con la estructura de patios hacia el sur, el edificio adecúa sus componentes para resolver un área de estacionamiento con capacidad para 36 móviles policiales.

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Por otro lado, un bloque en altura de 11 metros de ancho, 32,40 metros de largo y 37 metros de alto que se monta sobre el edificio bajo orientando sus fachadas mayores hacia el norte y hacia el sur. Este bloque resuelve el programa de “bienestar policial” que contempla el alojamiento de 60 agentes en 20 habitaciones distribuidas en 4 pisos. En los dos pisos restantes se resuelven el gimnasio y el comedor.

Las componentes edilicias se materializan en hormigón armado a la vista, garantizando durabilidad, óptima resistencia a la intensidad de usos y carácter institucional de verdadera solidez. Un sistema de lamas de chapa plegada de considerable espesor se aplica a las distintas fachadas cubriéndolas en su totalidad y garantizando tanto el control solar de los espacios interiores como la protección y seguridad de los mismos.

El proyecto contempla la adecuación del sector del Parque Federal en el que se emplazará el edificio, que incluye como operación urbana principal la apertura de la calle Luciano Torrent, la incorporación en la misma de dársenas de estacionamiento. Además, veredas de hormigón, parquización con especies autóctonas, circuito de bicisendas, equipamiento deportivo y alumbrado público.

Parque Federal Estación Policial licitación Pullaro Santa Fe
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