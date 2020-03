Coronavirus: qué recomendaciones dan a viajeros y para el transporte público

Este lunes en la Casa de Gobierno el gobernador Omar Perotti dio una conferencia de prensa para dar a conocer datos y recomendaciones para santafesinos frente a la pandemia de coronavirus (Covid-19). En cuanto a las personas que arribaron del exterior a la provincia, detalló que "en un día llegaron 800 personas del exterior a Santa Fe a través de viajes aéreos. En lo que va de marzo llegaron 10 mil personas a la provincia ya sea desde los aeropuertos de Ezeiza, Rosario o cualquier otro internacional del país". Cabe destacar que estos números no cuentan los ingresos terrestres ni particulares.

"El que hizo la cuarentena desde el 1 de marzo, ya cumplió. El seguimiento de cada uno de ellos es parte central de lo que está ocurriendo. Cada uno de los que volvió tiene que saber que la información la tiene la provincia, aunque no se haga pública. Es importante que cada uno tenga su seguimiento con su médico y centro de salud", agregó el gobernador. En este sentido se apuntó que habrá equipos dedicados a controlar que quienes estén en cuarentena la cumplan.

Transporte urbano

Al ser consultado por cómo será el transporte urbano e interurbano de pasajeros, Perotti expresó que las medidas de los urbanos dependen de la disposición que imponga cada ciudad y a UNO Santa Fe dijo que "hay que cumplir a rajatabla que nadie viaje parado en el transporte, en algunas ciudades se ha planteado quitar líneas. Es el análisis día a día de lo que sucede en la provincia".

Al mismo tiempo aseguró que las medidas que se tomaron hasta el momento vinculadas con la educación, apuntaron a la reducción de concentración de personas: "Las medidas anunciadas por la ministra Adriana Cantero son para que el transporte público pueda tener una disminución en la presencia de pasajeros. No van a estar los alumnos, allí se reduce por lo menos un 20 o 25 por ciento. Los docentes se han corrido el horarios para que no coincidan con horarios pico. Y las recomendaciones a cada una de las líneas, no viajar con personas paradas a fines de lograr la distancia social que debemos recordar en todos los ámbitos".

Ciudad de Santa Fe

Dentro del ámbito de la Municipalidad, anunciaron en cuanto al transporte público de pasajeros que el intendente Emilio Jatón indicará a las empresas que implementen protocolos específicos de limpieza de las unidades y solicitará que refuercen la frecuencia para evitar el hacinamiento. En cuanto a taxis y remises, también se impondrán medidas de limpieza y se les exigirá que cuenten con alcohol en gel para conductores y pasajeros.