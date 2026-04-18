Venta de drogas en B° La Ranita: siete allanamientos con cinco aprehendidos

Durante la ejecución de los siete allanamientos apresaron a los cinco principales investigados e incautaron dosis de drogas fraccionadas y acondicionadas para venta y consumo.

Este viernes, oficiales y suboficiales de la Policía Federal Argentina, como corolario de una investigación previa, ejecutaron siete allanamientos en inmuebles del barrio La Ranita en el extremo noroeste de la ciudad de Santa Fe, como corolario de una investigación por la venta barrial de drogas .

Aprehendieron a los cinco principales investigados, cuatro mujeres y un hombre. Durante la requisas en las viviendas, secuestraron marihuana y cocaína en trozos, fraccionadas y acondicionadas en dosis para venta y consumo, un arma de fuego, dos motos, 15 celulares, seis chips, una balanza electrónica y dinero en efectivo.

Investigación, aprehensión y secuestro

La investigación fue ordenada y encomendada desde una fiscalía del Ministerio Público de la Acusación a agentes de la Policía Federal Argentina, que montaron dispositivos de vigilancia encubiertos, realizaron interceptaciones telefónicas, fotografías y filmaciones de la zona durante las 24 horas y durante varias semanas en las que se fueron coleccionando los elementos probatorios de la actividad, y lo elevaron a la sede judicial.

Con los elementos reunidos la fiscalía pidió al Colegio de Jueces siete órdenes de allanamientos para inmuebles ubicados en un pasillo a la altura de calle ex Combatientes de Malvinas 6900, donde finalmente ejecutaron los procedimientos policiales.

Luego de las irrupciones simultáneas, aprehendieron a cuatro mujeres y a un hombre, revisaron las viviendas y secuestraron trozos de marihuana y de cocaína, como también dosis fraccionados de ambos procedimientos, algo más de 300 gramos en total entre ambas, un revólver calibre 32, 15 teléfonos celulares, seis chips, dinero en efectivo, y dos motocicletas.

Microtráfico

Informaron la novedad sobre la ocurrencia de los allanamientos, las aprehensiones y el secuestro de elementos probatorios incriminantes a la Jefatura de la División Unidad Operativa Federal DUOF Santa Fe, y éstos hicieron lo propio con la fiscalía del Ministerio Público de la Acusación, que ordenó que los cinco aprehendidos siguieran privados de su libertad, que sean identificados y que se les forme causa como presuntos autores de infringir la normativa de la ley provincial de Microtráfico N° 14.239/23.