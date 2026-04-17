Transferencia de rutas nacionales a Santa Fe: Pullaro pidió "cautela" y afirmó que el decreto "no dice nada"

El gobernador de Santa Fe valoró la medida del Gobierno nacional como “un avance”, pero marcó que faltan definiciones clave. "Es un decreto que no dice nada", apuntó.

En medio del debate por la decisión del Gobierno nacional de habilitar a las provincias a administrar rutas nacionales, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro , pidió “mucha cautela” al analizar el alcance del decreto y advirtió que aún hay incertidumbre sobre aspectos centrales , especialmente en torno a la Ruta Nacional A012.

El mandatario provincial se expresó durante la inauguración del acceso al Área Industrial de Firmat, donde si bien reconoció que la medida representa “un avance”, dejó en claro que la falta de precisiones genera dudas sobre su implementación real .

“Es un avance, pero el decreto no dice nada”

Pullaro fue directo al analizar la normativa nacional. “Es un avance; así lo vemos. Pero es un decreto que no dice nada”, sostuvo, al tiempo que explicó que solo plantea la posibilidad de ceder la traza por un plazo de hasta 30 años, sin mayores detalles.

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En ese sentido, remarcó que el Gobierno provincial necesita certezas antes de avanzar con inversiones importantes. “Nos entusiasmamos cuando salió el decreto, pero cuando lo leímos tomamos un poco de distancia”, admitió.

El problema de los plazos y la inversión

Uno de los puntos que encendió las alertas es la falta de un plazo mínimo de cesión. Según explicó el gobernador, el decreto establece un máximo —30 años— pero no garantiza cuánto tiempo podría quedar efectivamente bajo control provincial.

“Si Vialidad Nacional nos dice que el plazo es de un año, nosotros solamente vamos a poner los recursos, la vamos a arreglar y nadie la va a mantener”, advirtió.

En ese marco, Pullaro aseguró que Santa Fe ya tiene lista una licitación por casi 6.000 millones de pesos para intervenir la A012 de manera inmediata, pero condicionó su ejecución a un esquema claro y sostenible en el tiempo.

“Vamos a trabajar mucho para que nos la puedan ceder por 30 años y así sí poder arreglarla”, insistió.

Mientras avanza la discusión sobre el traspaso de rutas nacionales, la postura del Gobierno santafesino marca una línea clara: acompañar el proceso, pero con condiciones que garanticen previsibilidad y sostenibilidad.

En ese marco, el pedido de “cautela” de Pullaro no solo apunta al contenido del decreto, sino también a evitar que la provincia asuma responsabilidades sin contar con herramientas claras para sostenerlas en el tiempo.

Un posible modelo de gestión

Ante este escenario, el mandatario adelantó que evalúa la creación de un sistema de fideicomiso que permita administrar la traza con participación de distintos actores.

La iniciativa se enmarca en el nuevo esquema impulsado por Nación, que habilita a las provincias a licitar, ejecutar obras y concesionar rutas, incluso mediante peajes, aunque manteniendo la titularidad y el control general en manos del Estado nacional.

Más allá del debate por las rutas, Pullaro encabezó la inauguración del acceso al Área Industrial de Firmat, una obra de 390 metros de pavimento de hormigón realizada con financiamiento provincial y ejecución municipal.

“Allí, gracias al trabajo unificado, podemos sentir que la ciudad está avanzando”, destacó el gobernador, y subrayó que durante su primer año de gestión se logró reducir el costo de la obra pública en un 40% en términos reales respecto de 2023.

Apuesta a energías renovables

Previamente, el mandatario participó de la inauguración de una planta fotovoltaica en Hughes, donde reafirmó la apuesta del gobierno provincial por el desarrollo energético sustentable.

“Es un avance muy importante pensar en las próximas generaciones y en la eficiencia del sistema eléctrico”, señaló, y destacó que la planta podrá generar entre 700 kW y 1,3 MW, cubriendo aproximadamente el 4% del consumo anual de la localidad.