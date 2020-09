Coronavirus en Santa Fe: casi todos los que murieron tenían enfermedades previas

En el último reporte epidemiológico del gobierno de Santa Fe sobre la situación del coronavirus, la directora de Epidemiología del Ministerio de Salud, Carolina Cudós advirtió que hay especial "preocupación" por el crecimiento acelerado de casos en Rosario, Gran Rosario y Venado Tuerto. Y señaló que entre los 71 fallecidos que hay hasta el momento la mayoría son adultos mayores pero hay cada vez más personas menores de 65 años.

Casi todos los que murieron tenían enfermedades previas, pero lo cierto es que después de los 50 años hay un porcentaje no menor de individuos que tienen alguna dificultad de salud como diabetes, hipertensión, problemas cardíacos, problemas renales, obesidad, problemas respiratorios previos (que son las comorbilidades más frecuentes entre los que mueren). De allí el llamado de atención que se hace desde el área de Salud.

Cudós reconoció que con las autoridades del gobierno provincial están evaluando si se retrocede a una fase más restrictiva de actividades en Rosario, Gran Rosario y Venado Tuerto. Hizo referencia además a una sobrecarga de llamados al 0800 555 6549 y una imposibilidad de dar respuesta inmediata en todos los casos, y dio algunas opciones para quienes no consiguen comunicarse.

Este jueves por la noche la provincia reportó 467 nuevos contagios en una sola jornada (un total de 6.229) de los cuales 234 son de Rosario.También destacó que hay 61 personas en la provincia en cuidados intensivos 79 en salas generales, con diagnóstico de coronavirus.

Incremento llamativo

Cudós habló de una "cantidad muy importante" de personas aisladas en sus domicilios por estar confirmados o por ser contactos estrechos de positivos. "La situación de aumento de casos se da en todas las localidades", dijo la funcionaria, y remarcó que el incremento se da "fuertemente en Rosario, Venado Tuerto pero también en ciudad de Santa Fe, Monte Vera, Santo Tomé, Villa Ocampo (norte, centro norte de la provincia) lo que muestra que hay más casos confirmados en todos lados".

Con respecto a la gravedad de los enfermos, Cudós advirtió: "Los casos no son todos leves, si bien la letalidad es baja aún, hoy fallecieron cuatro personas, con un total de 71 fallecidos, que si bien tenían comorbilidades, no todas tenían una edad avanzada". Entre los cuatro fallecidos de ayer, por ejemplo, uno tenía 63 años, otro 60 y otro 52 (los últimos dos eran de Rosario).

Comportamiento peligroso

"El número de fallecidos va aumentando y estamos preocupados por el comportamiento de la gente. Vemos que si bien muchos cumplen las normas de protección hay muchos que no usan el barbijo, que consideran que ya deben contagiarse, que probablemente si se enferman tengan una forma leve de coronavirus, que no va a pasar nada y que esto hay que superarlo como a otras cuestiones. Pero la verdad es que uno no sabe cómo le va a tocar atravesarlo, si va a ser un cuadro leve o más grave. Y otra cosa que uno no sabe es a quién podemos contagiar", enfatizó.

Y mencionó que dentro del territorio provincial todos los días se van sumando localidades que pasan a fase 1, 2 o 3.

"Estamos viendo con las autoridades provinciales la situación de Rosario, Gran Rosario y Venado Tuerto a ver si es necesario cambiar de fase", comentó, y agregó: "Queremos decirles a todos los santafesinos, tengan o no tengan casos en su zona, que se cuiden, que es lo único que podemos hacer para protegernos de esta enfermedad. No salir si no es necesario, pero si uno va a salir debe tomar distancia de otros, usar el barbijo cubriendo nariz, boca y mentón, y si va a hablar no hay que sacarse el barbijo para que lo escuchen mejor, porque ahí se produce el contagio".

"Muchos llegan a un lugar con barbijo y se lo sacan cuando están adentro, como si eso los protegiera. Y ese es el momento de cuidarnos", abundó la funcionaria.

0800 al rojo vivo

Muchísima gente llama al 0800 555 6549 que es el número para hacer consultas ante síntomas o dudas. Al respecto la epidemióloga dijo: "Algunos no consiguen comunicarse porque por ejemplo, por cada confirmado tenemos como mínimo 10 llamados. La persona reclama por el hisopado porque se siente enferma, porque necesita hacer alguna consulta respecto a su trabajo.

En relación a esto, mencionó algunas cosas que hay que tener en cuenta: si alguien comienza con síntomas, fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, diarrea, vómitos, dolor de cabeza, y son dos o más de esos síntomas puede ser coronavirus; pero si comenzó hoy con síntomas hay que esperar unos días para el hisopado porque al principio es frecuente que el virus no se detecte en el test y puede dar negativo aunque alguien tenga el virus. Si se incrementan esos síntomas y sobre todo si se trata de una persona muy añosa o que tiene alguna enfermedad de base, destacó Cudós, "la recomendación es que llame a un servicio de emergencia o al 107" o un servicio privado si esa persona tiene obra social o prepaga y sea guiado por su médico. "Mientras tanto sí o sí esa persona tiene que estar en su casa, aislado. Incluso cuando tenga síntomas un día sí y al otro no".