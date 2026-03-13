Cortes programados por EPE para este viernes

Cortes programados para este viernes 13 de marzo en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y Arroyo Leyes

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por reemplazo de postes, despeje de electroductos, maniobras de reconfiguración y mantenimiento en media tensión, i nterrumpirá el servicio este viernes 13 de marzo en SANTA FE, SANTO TOMÉ, SAUCE VIEJO Y ARROYO LEYES

• 8 a 11 en la zona de: RN168 entre La Guardia y Colastiné Sur

• 9 a 10 en la zona de: avenida Facundo Zuviria, Padilla, Iturraspe y Pasaje Beltrán

• 9.30 a 11.30 en la zona de: RP 1, Las Madreselvas, Los Eucaliptus hasta terraplén Este (Colastiné)

SANTO TOMÉ

• 8 a 12 en la zona de:

- Avellaneda, Alvear, Gorostiaga y Buenos Aires

- Colectora norte autopista Santa Fe-Rosario. Incluye barrios El Pinar, Las Almenas y Country Plaza

• 10.a 12 en la zona de: Chapeaurouge, Remedios de Escalada de San Martín, Candioti y Storni

SAUCE VIEJO

• 8 a 10 en la zona de: RN 11, Rivadavia, Presidente Justo y Uruguay

ARROYO LEYES

• 10 a 13 en la zona de: Calle 36, Calle 14, Calle 9A y Calle 5

