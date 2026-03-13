Uno Santa Fe | Santa Fe | EPE

Cortes programados por EPE para este viernes

Cortes programados para este viernes 13 de marzo en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y Arroyo Leyes

13 de marzo 2026 · 06:09hs
Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por reemplazo de postes, despeje de electroductos, maniobras de reconfiguración y mantenimiento en media tensión, interrumpirá el servicio este viernes 13 de marzo en SANTA FE, SANTO TOMÉ, SAUCE VIEJO Y ARROYO LEYES

SANTA FE

• 8 a 11 en la zona de: RN168 entre La Guardia y Colastiné Sur

• 9 a 10 en la zona de: avenida Facundo Zuviria, Padilla, Iturraspe y Pasaje Beltrán

• 9.30 a 11.30 en la zona de: RP 1, Las Madreselvas, Los Eucaliptus hasta terraplén Este (Colastiné)

SANTO TOMÉ

• 8 a 12 en la zona de:

- Avellaneda, Alvear, Gorostiaga y Buenos Aires

- Colectora norte autopista Santa Fe-Rosario. Incluye barrios El Pinar, Las Almenas y Country Plaza

• 10.a 12 en la zona de: Chapeaurouge, Remedios de Escalada de San Martín, Candioti y Storni

SAUCE VIEJO

• 8 a 10 en la zona de: RN 11, Rivadavia, Presidente Justo y Uruguay

ARROYO LEYES

• 10 a 13 en la zona de: Calle 36, Calle 14, Calle 9A y Calle 5

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE Santa Fe Santo Tomé Sauce Viejo Arroyo Leyes
