Clima en Santa Fe: viernes soleado y anticipan un fin de semana con calor y posible inestabilidad El pronóstico extendido para la ciudad de Santa Fe y zona los próximos días 13 de marzo 2026 · 06:39hs

José Busiemi

El comienzo de viernes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada soleada y una temperatura a las 6.30 de la mañana de 20.1° y se espera que la máxima alcance los 33°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, si bien se mantiene todavía una configuración de las masas de aire similar a la de los últimos días, deberíamos esperar durante la jornada un aumento en el aporte de aire desde el norte y el noreste, lo que permitiría que las condiciones lentamente comiencen a inestabilizarse y que las temperaturas asciendan lenta y gradualmente. Esta situación permitiría que las jornadas comiencen a presentar mayor nubosidad por momentos e incluso no se descarta algunas probabilidad de lluvias débiles y dispersas entre el sábado por la tarde y primeras horas del domingo, aunque las mismas se mantienen bajas por el momento.

Sábado con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad hacia la tarde o tarde/noche con condiciones algo inestables y alguna posibilidad de lluvias débiles hacia la tarde o tarde/noche, aunque las mismas se mantienen bajas. Temperaturas en suave ascenso de las mínimas, 19° y suave descenso de las máximas, 30°. Vientos leves a moderados predominando del sector nor/noreste, rotando al sur, con oscilaciones entre el oeste y el sureste.

En tanto el domingo se espera una jornada con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos y condiciones algo inestables a inestables. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 20° y ascenso de las máximas, 36°. Vientos leves a moderados predominando del sector este/noreste, rotando al nor/noreste. Por último, lunes mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos y con condiciones inestables con alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas durante la mañana. Temperaturas en ascenso: mínima 23° y máxima 39° Vientos moderados del sector nor/noreste. • LEER MÁS: Informe trimestral del SMN: pronostican un otoño con temperaturas más altas de lo normal en Santa Fe