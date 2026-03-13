Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Clima en Santa Fe: viernes soleado y anticipan un fin de semana con calor y posible inestabilidad

El pronóstico extendido para la ciudad de Santa Fe y zona los próximos días

13 de marzo 2026 · 06:39hs
Clima en Santa Fe: viernes soleado y anticipan un fin de semana con calor y posible inestabilidad

José Busiemi

El comienzo de viernes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada soleada y una temperatura a las 6.30 de la mañana de 20.1° y se espera que la máxima alcance los 33°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, si bien se mantiene todavía una configuración de las masas de aire similar a la de los últimos días, deberíamos esperar durante la jornada un aumento en el aporte de aire desde el norte y el noreste, lo que permitiría que las condiciones lentamente comiencen a inestabilizarse y que las temperaturas asciendan lenta y gradualmente. Esta situación permitiría que las jornadas comiencen a presentar mayor nubosidad por momentos e incluso no se descarta algunas probabilidad de lluvias débiles y dispersas entre el sábado por la tarde y primeras horas del domingo, aunque las mismas se mantienen bajas por el momento.

Sábado con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad hacia la tarde o tarde/noche con condiciones algo inestables y alguna posibilidad de lluvias débiles hacia la tarde o tarde/noche, aunque las mismas se mantienen bajas. Temperaturas en suave ascenso de las mínimas, 19° y suave descenso de las máximas, 30°. Vientos leves a moderados predominando del sector nor/noreste, rotando al sur, con oscilaciones entre el oeste y el sureste.

En tanto el domingo se espera una jornada con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos y condiciones algo inestables a inestables. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 20° y ascenso de las máximas, 36°. Vientos leves a moderados predominando del sector este/noreste, rotando al nor/noreste.

Por último, lunes mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos y con condiciones inestables con alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas durante la mañana. Temperaturas en ascenso: mínima 23° y máxima 39° Vientos moderados del sector nor/noreste.

• LEER MÁS: Informe trimestral del SMN: pronostican un otoño con temperaturas más altas de lo normal en Santa Fe

Santa Fe calor inestabilidad
Noticias relacionadas
monllor palpito el duelo ante colon: es un club obligado a pelear arriba

Monllor palpitó el duelo ante Colón: "Es un club obligado a pelear arriba"

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

Santa Fe tendrá un jueves húmedo y caluroso y el fin de semana podría llegar con lluvias

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este jueves

El sábado 14 vuelve la Maratón Acuática participativa de la Agrupación Vuelta del Paraguayo.

Se reedita una tradicional prueba de aguas abiertas en Santa Fe

Lo último

Se ponen en marcha los campeonatos de la Liga Santafesina

Se ponen en marcha los campeonatos de la Liga Santafesina

BAIC BJ30 Hybrid: el auto del año está en Nation

BAIC BJ30 Hybrid: el auto del año está en Nation

Estados Unidos afirma que el líder supremo de Irán está herido, desfigurado y escondido

Estados Unidos afirma que el líder supremo de Irán está "herido, desfigurado y escondido"

Último Momento
Se ponen en marcha los campeonatos de la Liga Santafesina

Se ponen en marcha los campeonatos de la Liga Santafesina

BAIC BJ30 Hybrid: el auto del año está en Nation

BAIC BJ30 Hybrid: el auto del año está en Nation

Estados Unidos afirma que el líder supremo de Irán está herido, desfigurado y escondido

Estados Unidos afirma que el líder supremo de Irán está "herido, desfigurado y escondido"

José Alonso, presidente de Colón: Vamos a mostrar con juristas y contadores cómo tomamos el club

José Alonso, presidente de Colón: "Vamos a mostrar con juristas y contadores cómo tomamos el club"

Continúa la disputa de la primera fecha de la Copa Túnel Subfluvial 2026

Continúa la disputa de la primera fecha de la Copa Túnel Subfluvial 2026

Ovación
Continúa la disputa de la primera fecha de la Copa Túnel Subfluvial 2026

Continúa la disputa de la primera fecha de la Copa Túnel Subfluvial 2026

Se ponen en marcha los campeonatos de la Liga Santafesina

Se ponen en marcha los campeonatos de la Liga Santafesina

Comienza a rodar la bocha en el competitivo Torneo Dos Orillas

Comienza a rodar la bocha en el competitivo Torneo Dos Orillas

Presentaron la etapa final de la Copa Federal Femenina

Presentaron la etapa final de la Copa Federal Femenina

El Quillá y Ciclón Racing juegan las revanchas pensando en semifinales

El Quillá y Ciclón Racing juegan las revanchas pensando en semifinales

Policiales
En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escenario
El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe