La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este este lunes 4 de mayo en SANTA FE y SANTO TOMÉ
Cortes programados por EPE para este lunes
Cortes programados para este lunes 4 de mayo en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé
SANTA FE
• 8 a 12:
- Lamadrid, Estrada, Zeballos y Don Guanella
Reemplazo de Conductores
- Neuquén, Pasaje Chubut, Figueroa y Menchaca
Reformas en Subestación
- Corrientes, Salta, 1 de mayo y Francia
Sistematización
- Solís, 3 de febrero, Pasaje Genesio y General López
Mantenimiento de Subestación
• 12 a 14: Estado de Israel, Castañaduy, Castelli y Pasaje Santa Fe
Mantenimiento de Subestación
SANTO TOMÉ
• 10 a 12: Azcuénaga, Solís, San Martín y Buenos Aires
Mantenimiento de Subestación
• 12 a 14: Lubary, Batalla de Maipú, Vélez Sarsfield y 1 de mayo
Mantenimiento de Subestación
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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