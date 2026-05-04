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Cortes programados por EPE para este lunes

Cortes programados para este lunes 4 de mayo en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé

4 de mayo 2026 · 07:02hs
Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este este lunes 4 de mayo en SANTA FE y SANTO TOMÉ

SANTA FE

• 8 a 12:

- Lamadrid, Estrada, Zeballos y Don Guanella

Reemplazo de Conductores

- Neuquén, Pasaje Chubut, Figueroa y Menchaca

Reformas en Subestación

- Corrientes, Salta, 1 de mayo y Francia

Sistematización

- Solís, 3 de febrero, Pasaje Genesio y General López

Mantenimiento de Subestación

• 12 a 14: Estado de Israel, Castañaduy, Castelli y Pasaje Santa Fe

Mantenimiento de Subestación

SANTO TOMÉ

• 10 a 12: Azcuénaga, Solís, San Martín y Buenos Aires

Mantenimiento de Subestación

• 12 a 14: Lubary, Batalla de Maipú, Vélez Sarsfield y 1 de mayo

Mantenimiento de Subestación

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

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