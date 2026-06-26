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Cortes programados por EPE para este viernes

Cortes programados para este viernes 26 de junio en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé

26 de junio 2026 · 07:20hs
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Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este viernes 26 de junio en SANTA FE y SANTO TOMÉ

SANTA FE

• 8 a 10: Aristóbulo del Valle, Llerena, Lavaisse y San Jerónimo

Mantenimiento de Subestación

• 8 a 12: Aristóbulo del Valle, Los Pinos, Los Ceibos, Los Paraísos y Las Acacias

Mantenimiento de Subestación

• 8.30 a 12.30:

- Hernandarias, Alberti, avenida Circunvalación y Menchaca

Mantenimiento de Línea Aérea de Media Tensión

- RN 168, Soria y por Callejón 3 hasta RN168

Reemplazo de Conductores

• 9 a 13:

- avenida Blas Parera, Piedrabuena, Lamadrid y Alberti

Mantenimiento

- avenida Peñaloza, Callejón Aguirre, Arzeno y Quiroga

Mantenimiento

SANTO TOMÉ

• 8:30 a 11:30: avenida Mitre, Hernandarias, avenida del Trabajo y Macia

Mantenimiento de Subestación

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE cortes Santa Fe Santo Tomé Sauce Viejo
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