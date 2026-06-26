Cortes programados por EPE para este viernes

Cortes programados para este viernes 26 de junio en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé

Seguir a Unosantafe en Google

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que i nterrumpirá el servicio este viernes 26 de junio en SANTA FE y SANTO TOMÉ

• 8 a 10: Aristóbulo del Valle, Llerena, Lavaisse y San Jerónimo

Mantenimiento de Subestación

• 8 a 12: Aristóbulo del Valle, Los Pinos, Los Ceibos, Los Paraísos y Las Acacias

Mantenimiento de Subestación

• 8.30 a 12.30:

- Hernandarias, Alberti, avenida Circunvalación y Menchaca

Mantenimiento de Línea Aérea de Media Tensión

- RN 168, Soria y por Callejón 3 hasta RN168

Reemplazo de Conductores

• 9 a 13:

- avenida Blas Parera, Piedrabuena, Lamadrid y Alberti

Mantenimiento

- avenida Peñaloza, Callejón Aguirre, Arzeno y Quiroga

Mantenimiento

SANTO TOMÉ

• 8:30 a 11:30: avenida Mitre, Hernandarias, avenida del Trabajo y Macia

Mantenimiento de Subestación

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso