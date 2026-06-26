La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este viernes 26 de junio en SANTA FE y SANTO TOMÉ
Cortes programados por EPE para este viernes
Cortes programados para este viernes 26 de junio en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé
SANTA FE
• 8 a 10: Aristóbulo del Valle, Llerena, Lavaisse y San Jerónimo
Mantenimiento de Subestación
• 8 a 12: Aristóbulo del Valle, Los Pinos, Los Ceibos, Los Paraísos y Las Acacias
Mantenimiento de Subestación
• 8.30 a 12.30:
- Hernandarias, Alberti, avenida Circunvalación y Menchaca
Mantenimiento de Línea Aérea de Media Tensión
- RN 168, Soria y por Callejón 3 hasta RN168
Reemplazo de Conductores
• 9 a 13:
- avenida Blas Parera, Piedrabuena, Lamadrid y Alberti
Mantenimiento
- avenida Peñaloza, Callejón Aguirre, Arzeno y Quiroga
Mantenimiento
SANTO TOMÉ
• 8:30 a 11:30: avenida Mitre, Hernandarias, avenida del Trabajo y Macia
Mantenimiento de Subestación
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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