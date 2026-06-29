La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este lunes 29 de junio en SANTA FE, SANTO TOMÉ y ARROYO LEYES
Cortes programados por EPE para este lunes
Cortes programados para este lunes 29 de junio en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y Arroyo Leyes
SANTA FE
• 8:30 a 12:30: Gaboto, San José, Padre Genesio y Obispo Boneo
Reemplazo de Conductores
• 9 a 13:
- Almirante Brown, Piedras, Espora y Pedro de Vega
Mantenimiento
- avenida López y Planes, Iturraspe, avenida Presidente Perón y Pasaje Irala
Reemplazo de Conductores
• 12 a 14: avenida Blas Parera, Chaco, Callejón Funes y Alsina
Despeje de Electroductos
SANTO TOMÉ
• 8 a 12:
- Necochea, Centenario, Castelli y Obispo Gelabert
Reemplazo de Conductores
- Saavedra, Urquiza, 25 de mayo y Mateo Booz
Reemplazo de Conductores
ARROYO LEYES
• 10:30 a 12:30: Calle 1, Calle 32, Calle 3A y Calle 28
Mantenimiento de Subestación
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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