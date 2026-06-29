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Cortes programados por EPE para este lunes

Cortes programados para este lunes 29 de junio en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y Arroyo Leyes

29 de junio 2026 · 07:02hs
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Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este lunes 29 de junio en SANTA FE, SANTO TOMÉ y ARROYO LEYES

SANTA FE

• 8:30 a 12:30: Gaboto, San José, Padre Genesio y Obispo Boneo

Reemplazo de Conductores

• 9 a 13:

- Almirante Brown, Piedras, Espora y Pedro de Vega

Mantenimiento

- avenida López y Planes, Iturraspe, avenida Presidente Perón y Pasaje Irala

Reemplazo de Conductores

• 12 a 14: avenida Blas Parera, Chaco, Callejón Funes y Alsina

Despeje de Electroductos

SANTO TOMÉ

• 8 a 12:

- Necochea, Centenario, Castelli y Obispo Gelabert

Reemplazo de Conductores

- Saavedra, Urquiza, 25 de mayo y Mateo Booz

Reemplazo de Conductores

ARROYO LEYES

• 10:30 a 12:30: Calle 1, Calle 32, Calle 3A y Calle 28

Mantenimiento de Subestación

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE cortes Santa Fe Santo Tomé Arroyo Leyes
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