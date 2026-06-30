La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este martes 30 de junio en SANTA FE y SANTO TOMÉ
Cortes programados por EPE para este martes
Cortes programados para este martes 30 de junio en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé
SANTA FE
• 8 a 12: Menchaca, Reinares, Chaco y Misiones
Reemplazo de conductores
• 8:30 a 12:30: Aguado, Solís, Castelli y Espora
Reemplazo de Conductores
• 9 a 13:
- Aristóbulo del Valle, Callejón Aguirre, Pasaje Chubut y vías del Ferrocarril
Mantenimiento
- Matheu, 1 de mayo, Gorriti y 4 de enero
Maniobras de reconfiguración
- Pavón, Arzeno, Regimiento 12 de infantería y Cafferata
Reemplazo de Conductores
SANTO TOMÉ
• 8 a 12: avenida del Trabajo, Colón, Centenario e Iriondo
Mantenimiento
• 11:30 a 13:30: Urquiza, Mateo Booz, 25 de mayo y Saavedra
Reemplazo de postes
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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