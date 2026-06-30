Cortes programados por EPE para este martes

Cortes programados para este martes 30 de junio en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé

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La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que i nterrumpirá el servicio este martes 30 de junio en SANTA FE y SANTO TOMÉ

• 8 a 12: Menchaca, Reinares, Chaco y Misiones

Reemplazo de conductores

• 8:30 a 12:30: Aguado, Solís, Castelli y Espora

Reemplazo de Conductores

• 9 a 13:

- Aristóbulo del Valle, Callejón Aguirre, Pasaje Chubut y vías del Ferrocarril

Mantenimiento

- Matheu, 1 de mayo, Gorriti y 4 de enero

Maniobras de reconfiguración

- Pavón, Arzeno, Regimiento 12 de infantería y Cafferata

Reemplazo de Conductores

SANTO TOMÉ

• 8 a 12: avenida del Trabajo, Colón, Centenario e Iriondo

Mantenimiento

• 11:30 a 13:30: Urquiza, Mateo Booz, 25 de mayo y Saavedra

Reemplazo de postes

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso