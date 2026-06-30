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Cortes programados por EPE para este martes

Cortes programados para este martes 30 de junio en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé

30 de junio 2026 · 07:03hs
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Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este martes 30 de junio en SANTA FE y SANTO TOMÉ

SANTA FE

• 8 a 12: Menchaca, Reinares, Chaco y Misiones

Reemplazo de conductores

• 8:30 a 12:30: Aguado, Solís, Castelli y Espora

Reemplazo de Conductores

• 9 a 13:

- Aristóbulo del Valle, Callejón Aguirre, Pasaje Chubut y vías del Ferrocarril

Mantenimiento

- Matheu, 1 de mayo, Gorriti y 4 de enero

Maniobras de reconfiguración

- Pavón, Arzeno, Regimiento 12 de infantería y Cafferata

Reemplazo de Conductores

SANTO TOMÉ

• 8 a 12: avenida del Trabajo, Colón, Centenario e Iriondo

Mantenimiento

• 11:30 a 13:30: Urquiza, Mateo Booz, 25 de mayo y Saavedra

Reemplazo de postes

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE cortes Santa Fe Santo Tomé
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