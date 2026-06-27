La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este sábado 27 de junio en SANTA FE
Cortes programados por EPE para este sábado
Cortes programados para este sábado 27 de junio en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe
• 8 a 10: Cruz Roja Argentina, San Martín, Lisandro de La Torre y Juan De Garay
Retiro de línea
• 8 a 11: Bulevar Gálvez, Gobernador Candioti, Belgrano y Alvear
Retiro de línea
• 8 a 12:
- Bulevar Pellegrini, avenida Perón, San Juan y Obispo Gelabert
Maniobras de reconfiguración
- Francia, 4 de Enero, J. De Garay y Monseñor Zazpe
Reformas en Subestación
• 10 a 12: bulevar Pellegrini, San Martín, San Jerónimo y Pasaje Martínez
Mantenimiento de Subestación
• 10 a 13: Hipólito Irigoyen, Caputto, Francia y San Lorenzo
Retiro de línea
• 11 a 12: Bulevar Pellegrini, Francia, Molinas y La Paz
Maniobras de reconfiguración
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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