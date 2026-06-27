Uno Santa Fe | Santa Fe | cortes

Cortes programados por EPE para este sábado

Cortes programados para este sábado 27 de junio en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe

27 de junio 2026 · 08:17hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este sábado 27 de junio en SANTA FE

• 8 a 10: Cruz Roja Argentina, San Martín, Lisandro de La Torre y Juan De Garay

Retiro de línea

• 8 a 11: Bulevar Gálvez, Gobernador Candioti, Belgrano y Alvear

Retiro de línea

• 8 a 12:

- Bulevar Pellegrini, avenida Perón, San Juan y Obispo Gelabert

Maniobras de reconfiguración

- Francia, 4 de Enero, J. De Garay y Monseñor Zazpe

Reformas en Subestación

• 10 a 12: bulevar Pellegrini, San Martín, San Jerónimo y Pasaje Martínez

Mantenimiento de Subestación

• 10 a 13: Hipólito Irigoyen, Caputto, Francia y San Lorenzo

Retiro de línea

• 11 a 12: Bulevar Pellegrini, Francia, Molinas y La Paz

Maniobras de reconfiguración

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

cortes EPE Santa Fe
Noticias relacionadas
Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este miércoles

Frío extremo: Aumentó el consumo de gas natural y provocó cortes de GNC en Buenos Aires.

Por el frío interrumpen el servicio GNC en Buenos Aires: por ahora, aseguran que en Santa Fe "no hay riesgos de cortes"

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este martes

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este lunes

Lo último

Los Pumitas golearon a Estados Unidos en su debut mundialista

Los Pumitas golearon a Estados Unidos en su debut mundialista

Muerte de Ernestina Pais: se conoció el informe preliminar de la autopsia

Muerte de Ernestina Pais: se conoció el informe preliminar de la autopsia

El camino de Argentina en el Mundial: rival confirmado y el cuadro rumbo a la final

El camino de Argentina en el Mundial: rival confirmado y el cuadro rumbo a la final

Último Momento
Los Pumitas golearon a Estados Unidos en su debut mundialista

Los Pumitas golearon a Estados Unidos en su debut mundialista

Muerte de Ernestina Pais: se conoció el informe preliminar de la autopsia

Muerte de Ernestina Pais: se conoció el informe preliminar de la autopsia

El camino de Argentina en el Mundial: rival confirmado y el cuadro rumbo a la final

El camino de Argentina en el Mundial: rival confirmado y el cuadro rumbo a la final

La Perla y Colón de San Justo comparten la punta del Apertura de Primera A

La Perla y Colón de San Justo comparten la punta del Apertura de Primera A

Liga Próximo: Rivadavia Juniors dio la vuelta olímpica ante su gente

Liga Próximo: Rivadavia Juniors dio la vuelta olímpica ante su gente

Ovación
Con una formación alternativa, Argentina cierra la fase de grupos ante Jordania

Con una formación alternativa, Argentina cierra la fase de grupos ante Jordania

El camino de Argentina en el Mundial: rival confirmado y el cuadro rumbo a la final

El camino de Argentina en el Mundial: rival confirmado y el cuadro rumbo a la final

Estos son los cruces confirmados para los 16avos de final del Mundial

Estos son los cruces confirmados para los 16avos de final del Mundial

Los Pumitas golearon a Estados Unidos en su debut mundialista

Los Pumitas golearon a Estados Unidos en su debut mundialista

Sanjustino eliminó a Gimnasia y jugará ante Colón la final del Apertura A1

Sanjustino eliminó a Gimnasia y jugará ante Colón la final del Apertura A1

Policiales
Policías rescataron a un joven de 22 años con movilidad reducida durante el incendio de una vivienda en barrio Padre Atilio Rosso

Policías rescataron a un joven de 22 años con movilidad reducida durante el incendio de una vivienda en barrio Padre Atilio Rosso

Ceres: un niño de 7 años recibió el impacto de un balín de aire comprimido y permanece internado en Rafaela

Ceres: un niño de 7 años recibió el impacto de un balín de aire comprimido y permanece internado en Rafaela

Misterio en San Justo: hallaron una avioneta abandonada en un campo de Cayastacito e investigan un golpe narco

Misterio en San Justo: hallaron una avioneta abandonada en un campo de Cayastacito e investigan un golpe narco

Escenario
Ballet Folklórico Nacional Gira por Santa Fe: 25, 26, 27 y 28 de junio de 2026

Ballet Folklórico Nacional Gira por Santa Fe: 25, 26, 27 y 28 de junio de 2026

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Nico Ibarburu & Hugo Fattoruso llegan a Santa Fe para una celebración de la música rioplatense

Nico Ibarburu & Hugo Fattoruso llegan a Santa Fe para una celebración de la música rioplatense

El mundo mágico de Pequeño Pez regresa a Santa Fe

El mundo mágico de Pequeño Pez regresa a Santa Fe