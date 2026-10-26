La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este lunes 26 de octubre en SANTA FE, SAN JOSÉ del RINCÓN y SAUCE VIEJO
Cortes programados por EPE para este lunes
Cortes programados para este lunes 26 de octubre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, San José del Rincón y Sauce Viejo
SANTA FE
• 8 a 10:
- Moreno, Lisandro de la Torre, Gaboto y Juan Díaz de Solís
- Huego, Gorostiaga, San Lorenzo y avenida Facundo Zuviría
Reemplazo de columna de Baja Tensión
• 8 a 11: Vieytes, Risso, Marcial Candioti y Mitre
Retiro de Línea
• 8 a 12: Lisandro de la Torre, Mendoza, 9 de Julio y San Martín
Mantenimiento
• 8:30 a 12:30: French, Beruti, avenida General Paz y Echagüe
Mantenimiento
• 10 a 12:
- Córdoba, Pedro Ferré, Pedro Vittori y Marcial Candioti
Reemplazo de columna de Baja Tensión
- Pasaje Parpal, Hernandarias, 9 de Julio y Aristóbulo del Valle
Mantenimiento
• 12 a 13: Matheu, French, avenida Facundo Zuviría y 4 de Enero
Mantenimiento
SAN JOSÉ DEL RINCÓN
• 9 a 13: San Martín, Monseñor Mendoza, terraplén Oeste y RP 1
Mantenimiento
SAUCE VIEJO
• 9 a 13: RN 11, Calle 3, Calle 14 y Calle 12
Reemplazo de conductores eléctricos
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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