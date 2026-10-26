Cortes programados por EPE para este lunes

Cortes programados para este lunes 26 de octubre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, San José del Rincón y Sauce Viejo

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La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que i nterrumpirá el servicio este lunes 26 de octubre en SANTA FE, SAN JOSÉ del RINCÓN y SAUCE VIEJO

• 8 a 10:

- Moreno, Lisandro de la Torre, Gaboto y Juan Díaz de Solís

- Huego, Gorostiaga, San Lorenzo y avenida Facundo Zuviría

Reemplazo de columna de Baja Tensión

• 8 a 11: Vieytes, Risso, Marcial Candioti y Mitre

Retiro de Línea

• 8 a 12: Lisandro de la Torre, Mendoza, 9 de Julio y San Martín

Mantenimiento

• 8:30 a 12:30: French, Beruti, avenida General Paz y Echagüe

Mantenimiento

• 10 a 12:

- Córdoba, Pedro Ferré, Pedro Vittori y Marcial Candioti

Reemplazo de columna de Baja Tensión

- Pasaje Parpal, Hernandarias, 9 de Julio y Aristóbulo del Valle

Mantenimiento

• 12 a 13: Matheu, French, avenida Facundo Zuviría y 4 de Enero

Mantenimiento

SAN JOSÉ DEL RINCÓN

• 9 a 13: San Martín, Monseñor Mendoza, terraplén Oeste y RP 1

Mantenimiento

SAUCE VIEJO

• 9 a 13: RN 11, Calle 3, Calle 14 y Calle 12

Reemplazo de conductores eléctricos

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso