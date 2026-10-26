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Cortes programados por EPE para este lunes

Cortes programados para este lunes 26 de octubre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, San José del Rincón y Sauce Viejo

26 de octubre 2026 · 07:21hs
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Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este lunes 26 de octubre en SANTA FE, SAN JOSÉ del RINCÓN y SAUCE VIEJO

SANTA FE

• 8 a 10:

- Moreno, Lisandro de la Torre, Gaboto y Juan Díaz de Solís

- Huego, Gorostiaga, San Lorenzo y avenida Facundo Zuviría

Reemplazo de columna de Baja Tensión

• 8 a 11: Vieytes, Risso, Marcial Candioti y Mitre

Retiro de Línea

• 8 a 12: Lisandro de la Torre, Mendoza, 9 de Julio y San Martín

Mantenimiento

• 8:30 a 12:30: French, Beruti, avenida General Paz y Echagüe

Mantenimiento

• 10 a 12:

- Córdoba, Pedro Ferré, Pedro Vittori y Marcial Candioti

Reemplazo de columna de Baja Tensión

- Pasaje Parpal, Hernandarias, 9 de Julio y Aristóbulo del Valle

Mantenimiento

• 12 a 13: Matheu, French, avenida Facundo Zuviría y 4 de Enero

Mantenimiento

SAN JOSÉ DEL RINCÓN

• 9 a 13: San Martín, Monseñor Mendoza, terraplén Oeste y RP 1

Mantenimiento

SAUCE VIEJO

• 9 a 13: RN 11, Calle 3, Calle 14 y Calle 12

Reemplazo de conductores eléctricos

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE cortes Santa Fe San José del Rincón Sauce Viejo
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