Cortes programados por EPE para este miércoles

Cortes programados para este miércoles 28 de octubre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé

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La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que i nterrumpirá el servicio este miércoles 28 de octubre en SANTA FE y SANTO TOMÉ

- 8 a 10: JJ Paso, Gral. López, 4 de Enero y San Juan

Reemplazo de Conductores

- 8 a 12: Teniente Loza, Chaco, Menchaca y Sanabria

Reemplazo de Conductores

- 9 a 12: Colastiné Sur, por calle Puerto Obligado desde Ruta Nac. N° 168 hacia el norte (aprox. 500 mts)

Reemplazo de Conductores

SANTO TOMÉ

- 8 a 9: avenida Ejército Argentino, avenida Luján, Gaboto y Entre Ríos

Maniobras de reconfiguración

- 9 a 13: Complejos habitacionales La Tatenguita y Altos de la Ribera

Mantenimiento

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

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