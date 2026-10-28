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Cortes programados por EPE para este miércoles

Cortes programados para este miércoles 28 de octubre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé

28 de octubre 2026 · 06:39hs
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Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este miércoles 28 de octubre en SANTA FE y SANTO TOMÉ

SANTA FE

- 8 a 10: JJ Paso, Gral. López, 4 de Enero y San Juan

Reemplazo de Conductores

- 8 a 12: Teniente Loza, Chaco, Menchaca y Sanabria

Reemplazo de Conductores

- 9 a 12: Colastiné Sur, por calle Puerto Obligado desde Ruta Nac. N° 168 hacia el norte (aprox. 500 mts)

Reemplazo de Conductores

SANTO TOMÉ

- 8 a 9: avenida Ejército Argentino, avenida Luján, Gaboto y Entre Ríos

Maniobras de reconfiguración

- 9 a 13: Complejos habitacionales La Tatenguita y Altos de la Ribera

Mantenimiento

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE cortes miércoles
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