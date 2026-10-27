La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este martes 27 de octubre en SANTA FE, SAN JOSÉ del RINCÓN y SAUCE VIEJO
Cortes programados por EPE para este martes
Cortes programados para este martes 27 de octubre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, San José del Rincón y Sauce Viejo
SANTA FE
• 8 a 10:
- RP1, Chanaes, Guinuanes y Asís
Reemplazo de postes
- Monseñor Rodríguez, Venezuela, Diez de Andino y Rosatti
Maniobras de reconfiguración
• 8 a 11:
- Doldán, Monseñor Rodríguez, Tobas y Rosatti
Mantenimiento
- avenida López y Planes, Brasil, Artigas y Bolivia
Retiro de línea
• 8:30 a 10:30: Aristóbulo Del Valle, 9 de julio, Hernandarias y Pasaje Parpal
Reemplazo de postes
• 8:30 a 12:30: Regimiento 12 de infantería, Azcuénaga, Pasaje Ingenieros y Saavedra
Mantenimiento
• 9 a 12: Grandoli, Arzeno, Quiroga y De La Salle
Mantenimiento de Subestación
SAN JOSÉ del RINCÓN
• 8 a 11: RP1, Callejón Loborie, Los Perales y Los urunday
Reemplazo de postes
• 10 a 13: RP1, Vázquez, Las Moras y terraplén Este
Reemplazo de postes
SAUCE VIEJO
• 9 a 12: RN11, Austria, Irlanda hasta río Coronda
Despeje de Electroductos
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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