Cortes programados por EPE para este martes

Cortes programados para este martes 27 de octubre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, San José del Rincón y Sauce Viejo

Seguir a Unosantafe en Google

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que i nterrumpirá el servicio este martes 27 de octubre en SANTA FE, SAN JOSÉ del RINCÓN y SAUCE VIEJO

• 8 a 10:

- RP1, Chanaes, Guinuanes y Asís

Reemplazo de postes

- Monseñor Rodríguez, Venezuela, Diez de Andino y Rosatti

Maniobras de reconfiguración

• 8 a 11:

- Doldán, Monseñor Rodríguez, Tobas y Rosatti

Mantenimiento

- avenida López y Planes, Brasil, Artigas y Bolivia

Retiro de línea

• 8:30 a 10:30: Aristóbulo Del Valle, 9 de julio, Hernandarias y Pasaje Parpal

Reemplazo de postes

• 8:30 a 12:30: Regimiento 12 de infantería, Azcuénaga, Pasaje Ingenieros y Saavedra

Mantenimiento

• 9 a 12: Grandoli, Arzeno, Quiroga y De La Salle

Mantenimiento de Subestación

SAN JOSÉ del RINCÓN

• 8 a 11: RP1, Callejón Loborie, Los Perales y Los urunday

Reemplazo de postes

• 10 a 13: RP1, Vázquez, Las Moras y terraplén Este

Reemplazo de postes

SAUCE VIEJO

• 9 a 12: RN11, Austria, Irlanda hasta río Coronda

Despeje de Electroductos

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso