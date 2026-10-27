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Cortes programados por EPE para este martes

Cortes programados para este martes 27 de octubre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, San José del Rincón y Sauce Viejo

27 de octubre 2026 · 06:15hs
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Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este martes 27 de octubre en SANTA FE, SAN JOSÉ del RINCÓN y SAUCE VIEJO

SANTA FE

• 8 a 10:

- RP1, Chanaes, Guinuanes y Asís

Reemplazo de postes

- Monseñor Rodríguez, Venezuela, Diez de Andino y Rosatti

Maniobras de reconfiguración

• 8 a 11:

- Doldán, Monseñor Rodríguez, Tobas y Rosatti

Mantenimiento

- avenida López y Planes, Brasil, Artigas y Bolivia

Retiro de línea

• 8:30 a 10:30: Aristóbulo Del Valle, 9 de julio, Hernandarias y Pasaje Parpal

Reemplazo de postes

• 8:30 a 12:30: Regimiento 12 de infantería, Azcuénaga, Pasaje Ingenieros y Saavedra

Mantenimiento

• 9 a 12: Grandoli, Arzeno, Quiroga y De La Salle

Mantenimiento de Subestación

SAN JOSÉ del RINCÓN

• 8 a 11: RP1, Callejón Loborie, Los Perales y Los urunday

Reemplazo de postes

• 10 a 13: RP1, Vázquez, Las Moras y terraplén Este

Reemplazo de postes

SAUCE VIEJO

• 9 a 12: RN11, Austria, Irlanda hasta río Coronda

Despeje de Electroductos

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE cortes martes
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