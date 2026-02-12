Cortes programados por EPE para este jueves

Cortes programados para este jueves 12 de febrero en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por mantenimiento, reemplazo de conductores eléctricos y maniobras de reconfiguración, i nterrumpirá el servicio este jueves 12 de febrero en SANTA FE y SANTO TOMÉ

• 7 a 12 en la zona de: Padre Genesio, Castelli, Gaboto y Pasaje Santa Fe

• 8 a 12 en la zona:

- Neuquén, Misiones, Menchaca y y Hermanos Figueroa

- Zazpe, Salta, Mosconi y San Juan

SANTO TOMÉ

• 8 a 12 en la zona de: Necochea, Vélez Sarsfield, Buenos Aires y 7 de marzo

