La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por mantenimiento de subestación, reemplazo de postes y columnas y mantenimiento, interrumpirá el servicio este jueves 26 de febrero en SANTA FE, SANTO TOMÉ Y SAUCE VIEJO
Cortes programados por EPE para este jueves
Cortes programados para este jueves 26 de febrero en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo
26 de febrero 2026 · 06:56hs
SANTA FE
• 8.30 a 9.30 en la zona de: avenida Peñaloza, Callejón Roca, Doldán y Azopardo
• 8.30 a 11.30 en la zona de: Neuquén, Cibils, Grandoli y Reinares
• 9 a 13 en la zona de: Menchaca, Hernandarias, Alberti y avenida Circunvalación
SANTO TOMÉ
• 8 a 12 en la zona de: Chapeaurouge, Lubary, Libertad y Juramento
SAUCE VIEJO
• 8 a 12 en la zona:
- Lubary, Libertad, calle 8 y Remedios de Escalada de San Martín
- Calle 8, Calle 10, Córdoba y Centenario
