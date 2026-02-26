Cortes programados por EPE para este jueves

Cortes programados para este jueves 26 de febrero en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por mantenimiento de subestación, reemplazo de postes y columnas y mantenimiento, i nterrumpirá el servicio este jueves 26 de febrero en SANTA FE, SANTO TOMÉ Y SAUCE VIEJO

• 8.30 a 9.30 en la zona de: avenida Peñaloza, Callejón Roca, Doldán y Azopardo

• 8.30 a 11.30 en la zona de: Neuquén, Cibils, Grandoli y Reinares

• 9 a 13 en la zona de: Menchaca, Hernandarias, Alberti y avenida Circunvalación

SANTO TOMÉ

• 8 a 12 en la zona de: Chapeaurouge, Lubary, Libertad y Juramento

SAUCE VIEJO

• 8 a 12 en la zona:

- Lubary, Libertad, calle 8 y Remedios de Escalada de San Martín

- Calle 8, Calle 10, Córdoba y Centenario

