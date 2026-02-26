El comienzo de jueves en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada con algunas nubes, fresca, con buen tiempo y una temperatura a las 7.30 de la mañana de 17.9° y se espera que la máxima alcance los 29°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son relativamente estables y se observa que por la influencia de un sistema de alta presión en la provincia de Buenos Aires, el cual permite que las condiciones sean relativamente estables y con ello las temperaturas presenten una suave y gradual tendencia en descenso. No obstante ello, y dado que la acción de dicho sistema no es muy prolongada en el tiempo, este comportamiento debería cambiar desde la tarde de la jornada de hoy, por lo que las condiciones nuevamente deberían comenzar a inestabilizarse con alguna posibilidad de lloviznas y/o lluvias débiles y dispersas, no descartándose mejoramientos temporales.
Santa Fe: anticipan jornadas inestables antes de un domingo mayormente soleado
El pronóstico extendido para la ciudad de Santa Fe y zona los próximos días
Viernes con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad variable por momentos y condiciones algo inestables a inestables. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 18º y ascenso de las máximas, 32º. Vientos leves a moderados predominando del sector este/noreste.
En tanto el fin de semana comenzará con un sábado con cielo mayormente nublado a nublado, con algunos mejoramientos temporales y condiciones algo inestables a inestables con alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas durante las primeras horas del día. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 20º y suave descenso de las máximas, 35º. Vientos leves a moderados predominando del sector este/noreste, cambiando a leves de direcciones variables.
Por último, domingo con cielo mayormente soleado, con alguna nubosidad por momento. Condiciones estables y temperaturas en suave ascenso: mínima 22º y máxima 35º. Vientos leves a moderados predominando del sector este/noreste.
