Santa Fe: anticipan jornadas inestables antes de un domingo mayormente soleado

El pronóstico extendido para la ciudad de Santa Fe y zona los próximos días

El comienzo de jueves en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada con algunas nubes, fresca, con buen tiempo y una temperatura a las 7.30 de la mañana de 17.9° y se espera que la máxima alcance los 29°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL , las condiciones son relativamente estables y se observa que por la influencia de un sistema de alta presión en la provincia de Buenos Aires, el cual permite que las condiciones sean relativamente estables y con ello las temperaturas presenten una suave y gradual tendencia en descenso. No obstante ello, y dado que la acción de dicho sistema no es muy prolongada en el tiempo, este comportamiento debería cambiar desde la tarde de la jornada de hoy , por lo que las condiciones nuevamente deberían comenzar a inestabilizarse con alguna posibilidad de lloviznas y/o lluvias débiles y dispersas, no descartándose mejoramientos temporales .

Viernes con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad variable por momentos y condiciones algo inestables a inestables. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 18º y ascenso de las máximas, 32º. Vientos leves a moderados predominando del sector este/noreste.

En tanto el fin de semana comenzará con un sábado con cielo mayormente nublado a nublado, con algunos mejoramientos temporales y condiciones algo inestables a inestables con alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas durante las primeras horas del día. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 20º y suave descenso de las máximas, 35º. Vientos leves a moderados predominando del sector este/noreste, cambiando a leves de direcciones variables.

Por último, domingo con cielo mayormente soleado, con alguna nubosidad por momento. Condiciones estables y temperaturas en suave ascenso: mínima 22º y máxima 35º. Vientos leves a moderados predominando del sector este/noreste.

