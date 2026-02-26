Uno Santa Fe | Santa Fe | Legislatura

Paso clave para el recambio de la Corte: la Legislatura vota los pliegos de los nuevos jueces

Los diputados y los senadores tratarán este jueves los pliegos de los tres nombres propuestos por la Casa Gris para el máximo tribunal

26 de febrero 2026 · 08:11hs
El recambio que el gobernador Maximiliano Pullaro se propuso concretar en la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, explicitado el mismo día de su asunción, está a punto de dar un paso clave: se espera que este jueves la Asamblea Legislativa apruebe los pliegos de los tres candidatos que propuso el Poder Ejecutivo para reemplazar a los jueces mayores de 75 años –límite de edad que diga la nueva Constitución– que aún siguen en el máximo tribunal. Con una particularidad: solo uno de ellos, Eduardo Spuler, presentó la renuncia a partir del mes de septiembre. Los otros dos, Rafael Gutiérrez y Roberto Falistocco, las anunciaron verbalmente para noviembre, pero aún no la presentaron.

Los tres nombres propuestos por Pullaro son Diego Maciel, Aldo Alurralde y Jorgelina Mabel Genghini. Este miércoles, se realizó una audiencia pública en las que se presentaron impugnaciones.

Una de las organizaciones que lo hizo es la Red de Mujeres por la Paridad, que cuestionó que la Corte sostiene una mayoría de hombres más allá de que por primera vez habrá dos mujeres entre los 7 ministros. Otra es el Colegio de Magistrados de Rosario, que criticó la elección de reemplazos sin que estén todavía todas las renuncias firmadas.

Ambas fueron respondidas por Lionela Cattallini, la diputada que preside la comisión bicameral de Acuerdos. "Valoro a las organizaciones de mujeres que hablaron de la paridad de género, entiendo que esto es un paso más, siempre nos cuesta mucho más que a los varones llegar a los lugares de decisión, pero también tengo que decir que es una avance que en la Corte están dos mujeres en lugar de una", afirmó la legsladora socialista. Que con respecto a que todavía no se produjeron las vacantes, sentenció: "La Constitución es clara en Santa Fe, hay tres mandatos de cortesanos que están vencidos. Todo funcionario judicial debe retirarse a los 75 años y cualquier juez de la provincia debería hacerse eco de ello".

Luego de la audiencia, los integrantes de la comisión entrevistaron a los tres aspirantes a jueces de la Corte. Luego de ese trámite, Jorgelina Genghini dijo que "uno de los principales desafíos que tiene la Corte es recuperar y sostener la confianza de la sociedad. La legitimación de este cargo la da la preservación y el cuidado del orden constitucional, pero está faltando la credibilidad a través de las resoluciones y el tiempo".

