Uno Santa Fe | Policiales | mujer

Balearon a una mujer en el barrio Barranquitas y quedó internada en estado delicado

La mujer pidió auxilio en una vivienda y luego fue trasladada de manera particular hasta el hospital Cullen, donde recibió curaciones y quedó internada. Investigan las circunstancias en la que se produjo la agresión

Juan Trento

Por Juan Trento

26 de febrero 2026 · 09:36hs
Imagen ilustrativa

José Busiemi/UNO Santa Fe

Imagen ilustrativa

Este jueves, después de las 17, en avenida Perón y las vías ferroviarias, a la altura de pasaje Leiva, un hombre llevaba en sus brazos a una mujer herida de bala en las calles interiores de barrio Barranquitas y hacía señas a los automovilistas pidiendo auxilio.

El conductor de una camioneta detuvo la marcha y trasladó a la mujer herida junto al hombre hasta el hospital José María Cullen. Los médicos constataron que F. A. P., de 22 años, presentaba varios impactos de bala. Recibió las primeras curaciones y quedó internada.

La Fiscalía de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA) ordenó una serie de medidas investigativas para determinar con precisión lo sucedido y avanzar en el esclarecimiento del caso.

Traslado

Policías del Destacamento N° 11 del hospital Cullen dialogaron e identificaron al hombre que trasladó a la mujer herida, J. A., de 48 años. Según su testimonio, se encontraba en su vivienda de pasaje Cullen al 3900, donde —aseguró— posee un taller mecánico, cuando la joven llegó corriendo y pidiendo auxilio tras haber sido baleada.

El hombre la socorrió y la llevó en brazos hasta avenida Perón, donde, gracias a la solidaridad del conductor de una camioneta, pudieron llegar al nosocomio público.

Terapia intermedia

Los médicos del servicio de Emergentología revisaron a la joven y constataron que presentaba heridas de arma de fuego con una lesión en la zona renal derecha, otra en la cuarta vértebra lumbar y un hematoma retroperitoneal, con un proyectil alojado en el retroperitoneo izquierdo.

La mujer quedó internada en la unidad de terapia intermedia del hospital Cullen, bajo observación médica.

Posteriormente, oficiales de la Comisaría 6ª se dirigieron a pasaje Cullen al 3900, donde no hallaron ningún taller mecánico. Además, vecinos consultados manifestaron no conocer a la mujer que resultó víctima del ataque.

En la zona constataron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas, cuyas imágenes podrían resultar clave para esclarecer el hecho, del que hasta el momento solo se tiene certeza de que una mujer fue baleada, trasladada y permanece internada en el hospital Cullen.

Medidas

Las actuaciones iniciadas por el Destacamento N° 11 y continuadas por la Comisaría 6ª fueron informadas a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que a su vez dio intervención al fiscal de Flagrancia del MPA.

El funcionario judicial ordenó la elaboración de un informe médico sobre el estado de salud de la víctima, la reserva de identidad del hombre que la trasladó y del conductor de la camioneta, la identificación de vecinos de la zona que puedan aportar información y el relevamiento de las cámaras de seguridad públicas y privadas del sector.

• LEER MÁS: niñoUn niño de 3 años fue atacado por un perro pitbull en barrio Fonavi San Jerónimo

mujer baleada Barranquitas
Noticias relacionadas
El hombre detenido por violencia de género contra su expareja en barrio Jardín Mayoraz

Rescataron a una mujer tras horas de golpes y amenazas y detuvieron al agresor que la mantuvo privada de su libertad

Investigan si el incendio de un vehículo fue accidental o intencional.  

Investigan si el incendio de un vehículo en la vía pública fue accidental o producto de un ataque incendiario

Patrulleros

Detuvieron a un policía por la muerte de su esposa de un balazo en la cabeza en Recreo

requisan una pension y detienen al presunto autor de un crimen a punaladas

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Lo último

Medrán se refirió a Ferro: Vamos a enfrentar a un gran rival y tenemos que llevar a cabo nuestra estrategia

Medrán se refirió a Ferro: "Vamos a enfrentar a un gran rival y tenemos que llevar a cabo nuestra estrategia"

Investigan si el incendio de un vehículo en la vía pública fue accidental o producto de un ataque incendiario

Investigan si el incendio de un vehículo en la vía pública fue accidental o producto de un ataque incendiario

UDA convoca a un paro nacional para el próximo 2 de marzo

UDA convoca a un paro nacional para el próximo 2 de marzo

Último Momento
Medrán se refirió a Ferro: Vamos a enfrentar a un gran rival y tenemos que llevar a cabo nuestra estrategia

Medrán se refirió a Ferro: "Vamos a enfrentar a un gran rival y tenemos que llevar a cabo nuestra estrategia"

Investigan si el incendio de un vehículo en la vía pública fue accidental o producto de un ataque incendiario

Investigan si el incendio de un vehículo en la vía pública fue accidental o producto de un ataque incendiario

UDA convoca a un paro nacional para el próximo 2 de marzo

UDA convoca a un paro nacional para el próximo 2 de marzo

¿Quién arbitra la visita de Unión a Instituto por la fecha 8 del Torneo Apertura?

¿Quién arbitra la visita de Unión a Instituto por la fecha 8 del Torneo Apertura?

Detuvieron a un policía por la muerte de su esposa de un balazo en la cabeza en Recreo

Detuvieron a un policía por la muerte de su esposa de un balazo en la cabeza en Recreo

Ovación
Día clave en Colón para saber si Medrán contará con Lago y Bonansea

Día clave en Colón para saber si Medrán contará con Lago y Bonansea

Inhibición de la FIFA: ¿Cuánto debe pagar Unión por José Angulo?

Inhibición de la FIFA: ¿Cuánto debe pagar Unión por José Angulo?

Un sanjavierino se adjudicó la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Un sanjavierino se adjudicó la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Capibaras XV llega a Santa Fe para jugar con la franquicia brasileña

Capibaras XV llega a Santa Fe para jugar con la franquicia brasileña

El Yacht Club Santa Fe cumplió 90 años y tiene acciones para festejarlo

El Yacht Club Santa Fe cumplió 90 años y tiene acciones para festejarlo

Policiales
Una captura compleja y exitosa: revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante Turu Mendieta en Bº Las Flores

Una captura "compleja y exitosa": revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante "Turu" Mendieta en Bº Las Flores

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Santo Tomé: emboscaron a un motociclista que intentó escapar acelerando pero terminó baleado en un glúteo

Santo Tomé: emboscaron a un motociclista que intentó escapar acelerando pero terminó baleado en un glúteo

Escenario
Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos