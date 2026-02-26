Balearon a una mujer en el barrio Barranquitas y quedó internada en estado delicado

La mujer pidió auxilio en una vivienda y luego fue trasladada de manera particular hasta el hospital Cullen, donde recibió curaciones y quedó internada. Investigan las circunstancias en la que se produjo la agresión

Este jueves, después de las 17, en avenida Perón y las vías ferroviarias , a la altura de pasaje Leiva , un hombre llevaba en sus brazos a una mujer herida de bala en las calles interiores de barrio Barranquitas y hacía señas a los automovilistas pidiendo auxilio.

El conductor de una camioneta detuvo la marcha y trasladó a la mujer herida junto al hombre hasta el hospital José María Cullen . Los médicos constataron que F. A. P., de 22 años , presentaba varios impactos de bala . Recibió las primeras curaciones y quedó internada .

La Fiscalía de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA) ordenó una serie de medidas investigativas para determinar con precisión lo sucedido y avanzar en el esclarecimiento del caso.

Traslado

Policías del Destacamento N° 11 del hospital Cullen dialogaron e identificaron al hombre que trasladó a la mujer herida, J. A., de 48 años. Según su testimonio, se encontraba en su vivienda de pasaje Cullen al 3900, donde —aseguró— posee un taller mecánico, cuando la joven llegó corriendo y pidiendo auxilio tras haber sido baleada.

El hombre la socorrió y la llevó en brazos hasta avenida Perón, donde, gracias a la solidaridad del conductor de una camioneta, pudieron llegar al nosocomio público.

Terapia intermedia

Los médicos del servicio de Emergentología revisaron a la joven y constataron que presentaba heridas de arma de fuego con una lesión en la zona renal derecha, otra en la cuarta vértebra lumbar y un hematoma retroperitoneal, con un proyectil alojado en el retroperitoneo izquierdo.

La mujer quedó internada en la unidad de terapia intermedia del hospital Cullen, bajo observación médica.

Posteriormente, oficiales de la Comisaría 6ª se dirigieron a pasaje Cullen al 3900, donde no hallaron ningún taller mecánico. Además, vecinos consultados manifestaron no conocer a la mujer que resultó víctima del ataque.

En la zona constataron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas, cuyas imágenes podrían resultar clave para esclarecer el hecho, del que hasta el momento solo se tiene certeza de que una mujer fue baleada, trasladada y permanece internada en el hospital Cullen.

Medidas

Las actuaciones iniciadas por el Destacamento N° 11 y continuadas por la Comisaría 6ª fueron informadas a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que a su vez dio intervención al fiscal de Flagrancia del MPA.

El funcionario judicial ordenó la elaboración de un informe médico sobre el estado de salud de la víctima, la reserva de identidad del hombre que la trasladó y del conductor de la camioneta, la identificación de vecinos de la zona que puedan aportar información y el relevamiento de las cámaras de seguridad públicas y privadas del sector.

• LEER MÁS: niñoUn niño de 3 años fue atacado por un perro pitbull en barrio Fonavi San Jerónimo