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Cortes programados por EPE para este jueves

Cortes programados para este jueves 19 de marzo en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo, San José del Rincón y Arroyo Leyes

19 de marzo 2026 · 06:54hs
Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por mantenimiento de subestación, sistematización, mantenimiento y maniobras de reconfiguración, interrumpirá el servicio este jueves 19 de marzo en SANTA FE, SANTO TOMÉ, SAUCE VIEJO, SAN JOSÉ DEL RINCÓN Y ARROYO LEYES

SANTA FE

• 7.30 a 9.30 en la zona de: Pasaje Parpal, Hernandarias, 9 de Julio y San Martín

• 8 a 10 en la zona de:

- Florencio Fernández, Chaco, Chiclana y Bernardo de Irigoyen

- Por calle René Favaloro desde RPN1 hacia el oeste (Colastiné)

• 8 a 11 en la zona de: Espora, Castelli, Lavalle y Necochea

• 8 a 12 en la zona de:

- Estanislao Zeballos, Javier de la Rosa, Estrada y Lamadrid

- Gorriti, Misiones, Los Negruchos y Furlong

• 8.30 a 10.30 en la zona de: avenida Peñaloza, Gaboto, Azcuénaga y Beruti

• 9 a 11 en la zona de: Luciano Torrent, Padilla, 9 de Julio y Aristóbulo del Valle

• 9 a 13 en la zona de:

- Uruguay, General López, Solís y Arenales

- avenida Facundo Zuviria, Presidente Roca, Lavaisse y 9 de Julio

• 11 a 13 en la zona de:

- French, Matheu, Patricio Cullen y Defensa

- Aristóbulo del Valle, Ricardo Aldao, Lavalle y 9 de Julio

SANTO TOMÉ

• 8 a 10 en la zona de:

- avenida del Trabajo, General López, Castelli y Ferré

- Sabroso, Tucumán, Vélez Sarsfield y Roque Saenz Peña

• 8 a 12 en la zona de:

- Necochea, Chile, Saavedra y Rivadavia

- Buenos Aires, Mendoza, Monti y Cifre

• 9 a 11 en la zona de:

- Maletti, Alberdi, Rivadavia y Saavedra

- Malvinas Argentinas, Aristónulo del Valle, Alberdi y 3 de Febrero

• 9 a 12 en la zona de: avenida del Trabajo, Derqui, Iriondo y Libertad

• 11 a 13 en la zona de:

- Centenario, Castelli, Batalla de Maipú y Misiones

- Por RN 11 entre Maipú y Richieri

SAUCE VIEJO

• 8 a 10 en la zona de: RN11, Gálvez, Justo y Urquiza

• 9 a 11 en la zona de: Chañar, Alisos, Rosas y Margaritas

• 11 a 13 en la zona de: RN11, Curupíes, Alte. Brown y Margaritas

SAN JOSÉ DEL RINCÓN

• 9 a 11 en la zona de: Calle del Sol, Los Benteveos, De la Sombra y Los Zorzales

ARROYO LEYES

• 11 a 13 en la zona de: Calle 16,5; Calle 18, Calle 15,5 y Calle 9A

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

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