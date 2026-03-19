La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por mantenimiento de subestación, sistematización, mantenimiento y maniobras de reconfiguración, interrumpirá el servicio este jueves 19 de marzo en SANTA FE, SANTO TOMÉ, SAUCE VIEJO, SAN JOSÉ DEL RINCÓN Y ARROYO LEYES
Cortes programados por EPE para este jueves
Cortes programados para este jueves 19 de marzo en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo, San José del Rincón y Arroyo Leyes
SANTA FE
• 7.30 a 9.30 en la zona de: Pasaje Parpal, Hernandarias, 9 de Julio y San Martín
• 8 a 10 en la zona de:
- Florencio Fernández, Chaco, Chiclana y Bernardo de Irigoyen
- Por calle René Favaloro desde RPN1 hacia el oeste (Colastiné)
• 8 a 11 en la zona de: Espora, Castelli, Lavalle y Necochea
• 8 a 12 en la zona de:
- Estanislao Zeballos, Javier de la Rosa, Estrada y Lamadrid
- Gorriti, Misiones, Los Negruchos y Furlong
• 8.30 a 10.30 en la zona de: avenida Peñaloza, Gaboto, Azcuénaga y Beruti
• 9 a 11 en la zona de: Luciano Torrent, Padilla, 9 de Julio y Aristóbulo del Valle
• 9 a 13 en la zona de:
- Uruguay, General López, Solís y Arenales
- avenida Facundo Zuviria, Presidente Roca, Lavaisse y 9 de Julio
• 11 a 13 en la zona de:
- French, Matheu, Patricio Cullen y Defensa
- Aristóbulo del Valle, Ricardo Aldao, Lavalle y 9 de Julio
SANTO TOMÉ
• 8 a 10 en la zona de:
- avenida del Trabajo, General López, Castelli y Ferré
- Sabroso, Tucumán, Vélez Sarsfield y Roque Saenz Peña
• 8 a 12 en la zona de:
- Necochea, Chile, Saavedra y Rivadavia
- Buenos Aires, Mendoza, Monti y Cifre
• 9 a 11 en la zona de:
- Maletti, Alberdi, Rivadavia y Saavedra
- Malvinas Argentinas, Aristónulo del Valle, Alberdi y 3 de Febrero
• 9 a 12 en la zona de: avenida del Trabajo, Derqui, Iriondo y Libertad
• 11 a 13 en la zona de:
- Centenario, Castelli, Batalla de Maipú y Misiones
- Por RN 11 entre Maipú y Richieri
SAUCE VIEJO
• 8 a 10 en la zona de: RN11, Gálvez, Justo y Urquiza
• 9 a 11 en la zona de: Chañar, Alisos, Rosas y Margaritas
• 11 a 13 en la zona de: RN11, Curupíes, Alte. Brown y Margaritas
SAN JOSÉ DEL RINCÓN
• 9 a 11 en la zona de: Calle del Sol, Los Benteveos, De la Sombra y Los Zorzales
ARROYO LEYES
• 11 a 13 en la zona de: Calle 16,5; Calle 18, Calle 15,5 y Calle 9A
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