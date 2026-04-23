Uno Santa Fe | Santa Fe | EPE

Cortes programados por EPE para este jueves

Cortes programados para este jueves 23 de abril en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé

23 de abril 2026 · 06:57hs
Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este este jueves 23 de abril en SANTA FE Y SANTO TOMÉ

SANTA FE

• De 7:30 a 9:30:

- Gorriti, Matheu, Aguado y Arenales

Reemplazo de postes

-Don Guanella, Cervera, Boneo y Chiclana

Reemplazo de postes

• De 8 a 12:

- Gorriti, Chaco, Furlong y Las Tocoritas

Mantenimiento

- J.P. López, Zeballos, Lamadrid y Estrada

Reemplazo de Conductores

• De 8:30 a 9:30: Pedro Díaz Colodrero, Pedro Ferré, San Lorenzo y Gobernador Freyre

Mantenimiento de Subestación

• De 8:30 a 11:30: Iturraspe, Zenteno, San Lorenzo y La Paz

Mantenimiento de Subestación

• De 9 a 13: Lavaisse, Derqui, Estrada y Diagonal Santa Fe

Reemplazo de Conductores

• De 9:30 a 11:30: Larrea, Beruti, Crespo y Rosas

Mantenimiento

• De 11:30 a 13:30: Leumann, Aguado, Aguirre y avenida Peñaloza

Despeje de Electroductos

• De 12 a 14:

- Rocca, Llerena, Urquiza y 9 de julio

Despeje de Electroductos

- Zeballos, Estado de Israel, Castañaduy y Menchaca

Reemplazo de postes

- López y Planes, Brasil, Artigas y Bolivia

Reemplazo de Postes

• De 13 a 17: Ruperto Godoy, Derqui, Estrada y Diagonal Santa Fe

Reemplazo de Conductores

• De 14 a 16:

- avenida Blas Parera, JP López, Boneo y Estrada

Mantenimiento

- Gorostiaga, Espora, San José y Estrada

Tendido de línea

SANTO TOMÉ

• De 8 a 10: Por Callejón Ladrillero entre RN19 y San Martín

Mantenimiento de Subestación

• De 9 a 13; Calle 8, Belgrano, Calle 18 y Calle 33

Despeje de Electroductos

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE Santa Fe Santo Tomé
Noticias relacionadas
Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este viernes

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este jueves

servicio electrico en santa fe: la epe trabaja en zonas afectadas por la tormenta y pide extremar cuidados

Servicio eléctrico en Santa Fe: la EPE trabaja en zonas afectadas por la tormenta y pide extremar cuidados

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este martes

Lo último

Polémica mundial: proponen que Italia reemplace a Irán en el Mundial 2026

Polémica mundial: proponen que Italia reemplace a Irán en el Mundial 2026

María Laura Lafuente: hallaron elementos clave en Carancho Triste y sigue el intenso operativo por tierra, agua y aire

María Laura Lafuente: hallaron elementos clave en Carancho Triste y sigue el intenso operativo por tierra, agua y aire

Barrio Loyola: detuvieron a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad

Barrio Loyola: detuvieron a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad

Último Momento
Polémica mundial: proponen que Italia reemplace a Irán en el Mundial 2026

Polémica mundial: proponen que Italia reemplace a Irán en el Mundial 2026

María Laura Lafuente: hallaron elementos clave en Carancho Triste y sigue el intenso operativo por tierra, agua y aire

María Laura Lafuente: hallaron elementos clave en Carancho Triste y sigue el intenso operativo por tierra, agua y aire

Barrio Loyola: detuvieron a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad

Barrio Loyola: detuvieron a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad

Tras las amenazas, la Universidad Católica de Santa Fe pidió no minimizar estos hechos y reforzar el rol de las familias

Tras las amenazas, la Universidad Católica de Santa Fe pidió "no minimizar estos hechos y reforzar el rol de las familias"

Basabe, entre la autocrítica y el alivio: El objetivo cambió y terminamos peleando por mantener la categoría

Basabe, entre la autocrítica y el alivio: "El objetivo cambió y terminamos peleando por mantener la categoría"

Ovación
Clásico caliente también en redes: Unión y Colón sumaron otro capítulo tras el duelo de Reserva

Clásico caliente también en redes: Unión y Colón sumaron otro capítulo tras el duelo de Reserva

Basabe, entre la autocrítica y el alivio: El objetivo cambió y terminamos peleando por mantener la categoría

Basabe, entre la autocrítica y el alivio: "El objetivo cambió y terminamos peleando por mantener la categoría"

Denise Garetto y su gran presente en el atletismo

Denise Garetto y su gran presente en el atletismo

Jornada movida y en dos frentes para los equipos de la Liga Santafesina

Jornada movida y en dos frentes para los equipos de la Liga Santafesina

Polémica mundial: proponen que Italia reemplace a Irán en el Mundial 2026

Polémica mundial: proponen que Italia reemplace a Irán en el Mundial 2026

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
Del cuarteto al mejor rock nacional del país: Q Lokura y Calamaro se presentan en el Estadio Cubierto de Unión en abril

Del cuarteto al mejor rock nacional del país: Q' Lokura y Calamaro se presentan en el Estadio Cubierto de Unión en abril

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

Show histórico: Don Osvaldo regresa a Santa Fe para reencontrarse con su público

Show histórico: Don Osvaldo regresa a Santa Fe para reencontrarse con su público

Winona Riders llega a Santa Fe con su gira Cero por Ciento

Winona Riders llega a Santa Fe con su gira "Cero por Ciento"

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo