La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este este jueves 23 de abril en SANTA FE Y SANTO TOMÉ
Cortes programados por EPE para este jueves
Cortes programados para este jueves 23 de abril en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé
SANTA FE
• De 7:30 a 9:30:
- Gorriti, Matheu, Aguado y Arenales
Reemplazo de postes
-Don Guanella, Cervera, Boneo y Chiclana
Reemplazo de postes
• De 8 a 12:
- Gorriti, Chaco, Furlong y Las Tocoritas
Mantenimiento
- J.P. López, Zeballos, Lamadrid y Estrada
Reemplazo de Conductores
• De 8:30 a 9:30: Pedro Díaz Colodrero, Pedro Ferré, San Lorenzo y Gobernador Freyre
Mantenimiento de Subestación
• De 8:30 a 11:30: Iturraspe, Zenteno, San Lorenzo y La Paz
Mantenimiento de Subestación
• De 9 a 13: Lavaisse, Derqui, Estrada y Diagonal Santa Fe
Reemplazo de Conductores
• De 9:30 a 11:30: Larrea, Beruti, Crespo y Rosas
Mantenimiento
• De 11:30 a 13:30: Leumann, Aguado, Aguirre y avenida Peñaloza
Despeje de Electroductos
• De 12 a 14:
- Rocca, Llerena, Urquiza y 9 de julio
Despeje de Electroductos
- Zeballos, Estado de Israel, Castañaduy y Menchaca
Reemplazo de postes
- López y Planes, Brasil, Artigas y Bolivia
Reemplazo de Postes
• De 13 a 17: Ruperto Godoy, Derqui, Estrada y Diagonal Santa Fe
Reemplazo de Conductores
• De 14 a 16:
- avenida Blas Parera, JP López, Boneo y Estrada
Mantenimiento
- Gorostiaga, Espora, San José y Estrada
Tendido de línea
SANTO TOMÉ
• De 8 a 10: Por Callejón Ladrillero entre RN19 y San Martín
Mantenimiento de Subestación
• De 9 a 13; Calle 8, Belgrano, Calle 18 y Calle 33
Despeje de Electroductos
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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