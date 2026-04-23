Cortes programados por EPE para este jueves

23 de abril 2026

23 de abril 2026 · 06:57hs

Cortes programados para este jueves 23 de abril en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé

Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que i nterrumpirá el servicio este este jueves 23 de abril en SANTA FE Y SANTO TOMÉ

• De 7:30 a 9:30:

- Gorriti, Matheu, Aguado y Arenales

Reemplazo de postes

-Don Guanella, Cervera, Boneo y Chiclana

Reemplazo de postes

• De 8 a 12:

- Gorriti, Chaco, Furlong y Las Tocoritas

Mantenimiento

- J.P. López, Zeballos, Lamadrid y Estrada

Reemplazo de Conductores

• De 8:30 a 9:30: Pedro Díaz Colodrero, Pedro Ferré, San Lorenzo y Gobernador Freyre

Mantenimiento de Subestación

• De 8:30 a 11:30: Iturraspe, Zenteno, San Lorenzo y La Paz

Mantenimiento de Subestación

• De 9 a 13: Lavaisse, Derqui, Estrada y Diagonal Santa Fe

Reemplazo de Conductores

• De 9:30 a 11:30: Larrea, Beruti, Crespo y Rosas

Mantenimiento

• De 11:30 a 13:30: Leumann, Aguado, Aguirre y avenida Peñaloza

Despeje de Electroductos

• De 12 a 14:

- Rocca, Llerena, Urquiza y 9 de julio

Despeje de Electroductos

- Zeballos, Estado de Israel, Castañaduy y Menchaca

Reemplazo de postes

- López y Planes, Brasil, Artigas y Bolivia

Reemplazo de Postes

• De 13 a 17: Ruperto Godoy, Derqui, Estrada y Diagonal Santa Fe

Reemplazo de Conductores

• De 14 a 16:

- avenida Blas Parera, JP López, Boneo y Estrada

Mantenimiento

- Gorostiaga, Espora, San José y Estrada

Tendido de línea

SANTO TOMÉ

• De 8 a 10: Por Callejón Ladrillero entre RN19 y San Martín

Mantenimiento de Subestación

• De 9 a 13; Calle 8, Belgrano, Calle 18 y Calle 33

Despeje de Electroductos

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

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