Cortes programados por EPE para este lunes

27 de abril 2026

27 de abril 2026 · 07:04hs

Cortes programados para este lunes 27 de abril en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo

Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que i nterrumpirá el servicio este este lunes 27 de abril en SANTA FE, SANTO TOMÉ y SAUCE VIEJO

• 8:30 a 11:30: Aristóbulo del Valle, San Jerónimo, Risso y Boneo

Reformas en Subestación

• 9 a 13: avenida Blas Parera, Grandoli, Hernandarias y Beruti

Despeje de Electroductos

• 14 a 18: Pedro de Vega, Derqui, Vélez y Almirante Brown

Reemplazo de postes

SANTO TOMÉ

• 8 a 10: avenida Richieri, Vélez, Monteagudo y Batalla de Maipú

Mantenimiento de Subestación

• 8 a 12: Obispo Gelabert, Almirante Brown, Castelli y 25 de mayo

Mantenimiento de Subestación

• 10 a 12: Mendoza, Creus Monti, Batalla de Maipú y Dorrego

Mantenimiento de Subestación

SAUCE VIEJO

• 7:30 a 9:30: Calle 8, Calle 14, Belgrano e Hipólito Irigoyen

Mantenimiento de Subestación

• 8 a 10: Aromos, Camelias, Irupé y Fresnos

Mantenimiento de Subestación

• 9:30 a 11:30: RN11, Reconquista, Solís y Juan de Garay

Mantenimiento de Subestación

• 11:30 a 13:30; RN11, San Martín, Américas y Uruguay

Mantenimiento de Subestación

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

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