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Cortes programados por EPE para este lunes

Cortes programados para este lunes 27 de abril en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo

27 de abril 2026 · 07:04hs
Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este este lunes 27 de abril en SANTA FE, SANTO TOMÉ y SAUCE VIEJO

SANTA FE

• 8:30 a 11:30: Aristóbulo del Valle, San Jerónimo, Risso y Boneo

Reformas en Subestación

• 9 a 13: avenida Blas Parera, Grandoli, Hernandarias y Beruti

Despeje de Electroductos

• 14 a 18: Pedro de Vega, Derqui, Vélez y Almirante Brown

Reemplazo de postes

SANTO TOMÉ

• 8 a 10: avenida Richieri, Vélez, Monteagudo y Batalla de Maipú

Mantenimiento de Subestación

• 8 a 12: Obispo Gelabert, Almirante Brown, Castelli y 25 de mayo

Mantenimiento de Subestación

• 10 a 12: Mendoza, Creus Monti, Batalla de Maipú y Dorrego

Mantenimiento de Subestación

SAUCE VIEJO

• 7:30 a 9:30: Calle 8, Calle 14, Belgrano e Hipólito Irigoyen

Mantenimiento de Subestación

• 8 a 10: Aromos, Camelias, Irupé y Fresnos

Mantenimiento de Subestación

• 9:30 a 11:30: RN11, Reconquista, Solís y Juan de Garay

Mantenimiento de Subestación

• 11:30 a 13:30; RN11, San Martín, Américas y Uruguay

Mantenimiento de Subestación

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE lunes Santa Fe Santo Tomé Sauce Viejo
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