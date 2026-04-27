La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este este lunes 27 de abril en SANTA FE, SANTO TOMÉ y SAUCE VIEJO
Cortes programados por EPE para este lunes
Cortes programados para este lunes 27 de abril en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo
SANTA FE
• 8:30 a 11:30: Aristóbulo del Valle, San Jerónimo, Risso y Boneo
Reformas en Subestación
• 9 a 13: avenida Blas Parera, Grandoli, Hernandarias y Beruti
Despeje de Electroductos
• 14 a 18: Pedro de Vega, Derqui, Vélez y Almirante Brown
Reemplazo de postes
SANTO TOMÉ
• 8 a 10: avenida Richieri, Vélez, Monteagudo y Batalla de Maipú
Mantenimiento de Subestación
• 8 a 12: Obispo Gelabert, Almirante Brown, Castelli y 25 de mayo
Mantenimiento de Subestación
• 10 a 12: Mendoza, Creus Monti, Batalla de Maipú y Dorrego
Mantenimiento de Subestación
SAUCE VIEJO
• 7:30 a 9:30: Calle 8, Calle 14, Belgrano e Hipólito Irigoyen
Mantenimiento de Subestación
• 8 a 10: Aromos, Camelias, Irupé y Fresnos
Mantenimiento de Subestación
• 9:30 a 11:30: RN11, Reconquista, Solís y Juan de Garay
Mantenimiento de Subestación
• 11:30 a 13:30; RN11, San Martín, Américas y Uruguay
Mantenimiento de Subestación
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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