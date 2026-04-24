La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este este viernes 24 de abril en SANTA FE, SANTO TOMÉ, SAUCE VIEJO, SAN JOSÉ del RINCÓN y ARROYO LEYES
Cortes programados por EPE para este viernes
Cortes programados para este viernes 24 de abril en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo, San José del Rincón y Arroyo Leyes
SANTA FE
• 7:30 a 9:30: RP1, Mendoza, Las Lilas y Las Magnolias (Colastiné)
Mantenimiento
• 8 a 12:
- Beruti, Florencio Fernández, Rosas y Gollán
Tendido de línea
- Gorostiaga, Lavaisse, avenida Blas Parera y Arenales
Mantenimiento
• 8:30 a 10:30: López y Planes, Saavedra, Domingo Silva y Juan del Campillo
Mantenimiento de Subestación
• 9 a 13: Beruti, Matheu, Echagüe y Avellaneda
Reemplazo de Conductores
• 9:30 a 11:30: RP1, Los Mepenes, Los Eucaliptus y Las Madreselvas (Colastiné)
Mantenimiento
• 12 a 13: Obispo Boneo, Obispo Príncipe, Piedras y Defensa
Mantenimiento
• 12 a 14: Cafferata, Grandoli, Beruti y Varela
Mantenimiento
SANTO TOMÉ
• 8 a 9: Alberdi, López y Planes, Hipólito Irigoyen y Saavedra
Mantenimiento
• 9:30 a 11:30: General López, La Rioja, Mitre y Salta
Mantenimiento
SAUCE VIEJO
• 8 a 10: Aromos, Estrella Federal, avenida de la Bandera y Jazmines
Mantenimiento de Subestación
• 9 a 11: Aromos, Irupé, Estrella Federal y Sauces
Mantenimiento de Subestación
SAN JOSÉ DEL RINCÓN
• 8 a 11: J. De Garay, Maciel, Puccinelli y terraplén Este
Reemplazo de Postes
ARROYO LEYES
• 11 a 13: RP1, Calle 39, Calle 42-1 y Calle 60
Mantenimiento
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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