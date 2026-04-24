Cortes programados por EPE para este viernes

Cortes programados para este viernes 24 de abril en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo, San José del Rincón y Arroyo Leyes

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que i nterrumpirá el servicio este este viernes 24 de abril en SANTA FE, SANTO TOMÉ, SAUCE VIEJO, SAN JOSÉ del RINCÓN y ARROYO LEYES

• 7:30 a 9:30: RP1, Mendoza, Las Lilas y Las Magnolias (Colastiné)

Mantenimiento

• 8 a 12:

- Beruti, Florencio Fernández, Rosas y Gollán

Tendido de línea

- Gorostiaga, Lavaisse, avenida Blas Parera y Arenales

Mantenimiento

• 8:30 a 10:30: López y Planes, Saavedra, Domingo Silva y Juan del Campillo

Mantenimiento de Subestación

• 9 a 13: Beruti, Matheu, Echagüe y Avellaneda

Reemplazo de Conductores

• 9:30 a 11:30: RP1, Los Mepenes, Los Eucaliptus y Las Madreselvas (Colastiné)

Mantenimiento

• 12 a 13: Obispo Boneo, Obispo Príncipe, Piedras y Defensa

Mantenimiento

• 12 a 14: Cafferata, Grandoli, Beruti y Varela

Mantenimiento

SANTO TOMÉ

• 8 a 9: Alberdi, López y Planes, Hipólito Irigoyen y Saavedra

Mantenimiento

• 9:30 a 11:30: General López, La Rioja, Mitre y Salta

Mantenimiento

SAUCE VIEJO

• 8 a 10: Aromos, Estrella Federal, avenida de la Bandera y Jazmines

Mantenimiento de Subestación

• 9 a 11: Aromos, Irupé, Estrella Federal y Sauces

Mantenimiento de Subestación

SAN JOSÉ DEL RINCÓN

• 8 a 11: J. De Garay, Maciel, Puccinelli y terraplén Este

Reemplazo de Postes

ARROYO LEYES

• 11 a 13: RP1, Calle 39, Calle 42-1 y Calle 60

Mantenimiento

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

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