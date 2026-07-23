Cortes programados por EPE para este jueves

23 de julio 2026

23 de julio 2026 · 07:08hs

Cortes programados para este jueves 23 de julio en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y Recreo

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Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que i nterrumpirá el servicio este jueves 23 de julio en SANTA FE, SANTO TOMÉ y RECREO

• 8 a 12:

- Castelli, Piedrabuena, Gaboto y Cervera

Mantenimiento

- Azopardo, Gaboto, Zeballos y Alberti

Reemplazo de Conductores

- J.M. Zuviria, Ruperto Godoy, Doctor Zavalla y Diagonal Santa Fe

Mantenimiento de Subestación

- Larrea, Beruti, Diagonal Santa Fe y Chiclana

Mantenimiento

• 8:30 a 12:30: RN168, Lucca, González y Estanislao López (La Guardia)

Reemplazo de postes

• 9 a 11: avenida Blas Parera, Diagonal Santa Fe, Regimiento 12 de Infantería y Gorriti

Despeje de Electroductos

• 9 a 13: Quiroga, De la Salle, Crespo y Arzeno

Reemplazo de Conductores

• 13 a 17: Vélez, Patricio Cullen, Pedro de Vega y Ruperto Godoy

Mantenimiento

SANTO TOMÉ

• 8 a 12: Belgrano, Salta, Derqui y Hernandarias

Mantenimiento

• 9 a 12: avenida 7 de marzo, Derqui, Córdoba y Azcuénaga

Maniobras de reconfiguración

RECREO

• 9 a 13: Quiroga, Iturraspe, Lehmann y Migno

Reemplazo de Conductores

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso