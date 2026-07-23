La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este jueves 23 de julio en SANTA FE, SANTO TOMÉ y RECREO
Cortes programados por EPE para este jueves
Cortes programados para este jueves 23 de julio en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y Recreo
SANTA FE
• 8 a 12:
- Castelli, Piedrabuena, Gaboto y Cervera
Mantenimiento
- Azopardo, Gaboto, Zeballos y Alberti
Reemplazo de Conductores
- J.M. Zuviria, Ruperto Godoy, Doctor Zavalla y Diagonal Santa Fe
Mantenimiento de Subestación
- Larrea, Beruti, Diagonal Santa Fe y Chiclana
Mantenimiento
• 8:30 a 12:30: RN168, Lucca, González y Estanislao López (La Guardia)
Reemplazo de postes
• 9 a 11: avenida Blas Parera, Diagonal Santa Fe, Regimiento 12 de Infantería y Gorriti
Despeje de Electroductos
• 9 a 13: Quiroga, De la Salle, Crespo y Arzeno
Reemplazo de Conductores
• 13 a 17: Vélez, Patricio Cullen, Pedro de Vega y Ruperto Godoy
Mantenimiento
SANTO TOMÉ
• 8 a 12: Belgrano, Salta, Derqui y Hernandarias
Mantenimiento
• 9 a 12: avenida 7 de marzo, Derqui, Córdoba y Azcuénaga
Maniobras de reconfiguración
RECREO
• 9 a 13: Quiroga, Iturraspe, Lehmann y Migno
Reemplazo de Conductores
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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