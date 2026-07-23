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Cortes programados por EPE para este jueves

Cortes programados para este jueves 23 de julio en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y Recreo

23 de julio 2026 · 07:08hs
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Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este jueves 23 de julio en SANTA FE, SANTO TOMÉ y RECREO

SANTA FE

• 8 a 12:

- Castelli, Piedrabuena, Gaboto y Cervera

Mantenimiento

- Azopardo, Gaboto, Zeballos y Alberti

Reemplazo de Conductores

- J.M. Zuviria, Ruperto Godoy, Doctor Zavalla y Diagonal Santa Fe

Mantenimiento de Subestación

- Larrea, Beruti, Diagonal Santa Fe y Chiclana

Mantenimiento

• 8:30 a 12:30: RN168, Lucca, González y Estanislao López (La Guardia)

Reemplazo de postes

• 9 a 11: avenida Blas Parera, Diagonal Santa Fe, Regimiento 12 de Infantería y Gorriti

Despeje de Electroductos

• 9 a 13: Quiroga, De la Salle, Crespo y Arzeno

Reemplazo de Conductores

• 13 a 17: Vélez, Patricio Cullen, Pedro de Vega y Ruperto Godoy

Mantenimiento

SANTO TOMÉ

• 8 a 12: Belgrano, Salta, Derqui y Hernandarias

Mantenimiento

• 9 a 12: avenida 7 de marzo, Derqui, Córdoba y Azcuénaga

Maniobras de reconfiguración

RECREO

• 9 a 13: Quiroga, Iturraspe, Lehmann y Migno

Reemplazo de Conductores

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE cortes Santa Fe Santo Tomé Recreo
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