La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por trabajo solicitado por terceros, interrumpirá el servicio este lunes 3 de noviembre en SANTA FE
Cortes programados por EPE para este lunes
Corresponden al lunes 3 de noviembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe
3 de noviembre 2025 · 06:57hs
• 8 a 12 en la zona de: Arlt, Jujuy, Lamadrid y R. Sáenz Peña
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
