Uno Santa Fe | Santa Fe | EPE

Cortes programados por EPE para este lunes

Corresponden al lunes 3 de noviembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe

3 de noviembre 2025 · 06:57hs
Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por trabajo solicitado por terceros, interrumpirá el servicio este lunes 3 de noviembre en SANTA FE

• 8 a 12 en la zona de: Arlt, Jujuy, Lamadrid y R. Sáenz Peña

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE Santa Fe
Noticias relacionadas
Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este miércoles

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este martes

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este lunes

La zona en donde estarán los semáforos en mantenimiento

Este lunes no funcionarán los semáforos en Iturraspe y avenida López y Planes por tareas de mantenimiento

Lo último

Sofía Calvo llega a HUB con Es hora de hablar

Sofía Calvo llega a HUB con "Es hora de hablar"

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Juicio por la muerte de Luciano Nicola tras un siniestro vial: Es una condena a la mitad, pero algo logramos, dijo su papá

Juicio por la muerte de Luciano Nicola tras un siniestro vial: "Es una condena a la mitad, pero algo logramos", dijo su papá

Último Momento
Sofía Calvo llega a HUB con Es hora de hablar

Sofía Calvo llega a HUB con "Es hora de hablar"

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Juicio por la muerte de Luciano Nicola tras un siniestro vial: Es una condena a la mitad, pero algo logramos, dijo su papá

Juicio por la muerte de Luciano Nicola tras un siniestro vial: "Es una condena a la mitad, pero algo logramos", dijo su papá

En VIVO: la Sub 17 debuta en el Mundial de Qatar 2025 ante Bélgica

En VIVO: la Sub 17 debuta en el Mundial de Qatar 2025 ante Bélgica

Este lunes no funcionarán los semáforos en Iturraspe y avenida López y Planes por tareas de mantenimiento

Este lunes no funcionarán los semáforos en Iturraspe y avenida López y Planes por tareas de mantenimiento

Ovación
Banco Provincial y El Quillá son los finalistas del Oficial de hockey

Banco Provincial y El Quillá son los finalistas del Oficial de hockey

En VIVO: la Sub 17 debuta en el Mundial de Qatar 2025 ante Bélgica

En VIVO: la Sub 17 debuta en el Mundial de Qatar 2025 ante Bélgica

Agustín Canapino ganó el TC en Paraná con ritmo de campeón

Agustín Canapino ganó el TC en Paraná con ritmo de campeón

Central Córdoba desea trepar a la cima de la zona A ante un golpeado Racing

Central Córdoba desea trepar a la cima de la zona A ante un golpeado Racing

Banfield y Lanús, un clásico del sur clave por llegar a los playoffs

Banfield y Lanús, un clásico del sur clave por llegar a los playoffs

Policiales
Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Gendarmería Argentina desbarató una organización narcocriminal que operaba entre Rosario y el Alto Valle de Río Negro

Gendarmería Argentina desbarató una organización narcocriminal que operaba entre Rosario y el Alto Valle de Río Negro

Escenario
Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Indios regresa a Santa Fe presentando Artificio, su último disco

Indios regresa a Santa Fe presentando "Artificio", su último disco

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos

Árbol llega a Tribus festejando sus 30 años

Árbol llega a Tribus festejando sus 30 años

Sofía Calvo llega a HUB con Es hora de hablar

Sofía Calvo llega a HUB con "Es hora de hablar"