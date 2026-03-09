Casi la mitad de los pacientes que se atienden en hospitales públicos de Santa Fe tiene obra social o prepaga

Así lo señaló el ministro de Economía de la provincia, Pablo Olivares, quien sostuvo que el sistema público santafesino está absorbiendo una demanda creciente de afiliados que tienen cobertura médica pero no encuentran respuesta en sus financiadores.

Casi la mitad de los pacientes que se atiendenden en hospitales publicos de Santa Fe tiene obra social o prepaga

El gobierno de Santa Fe advirtió que el sistema público de salud está absorbiendo una demanda creciente de pacientes que, pese a tener obra social o prepaga, recurren a hospitales provinciales por falta de respuesta de sus financiadores .

El escenario fue planteado por el ministro de Economía provincial, Pablo Olivares, quien aseguró que la provincia no solo sostiene la atención de quienes no tienen cobertura, sino también de afiliados a distintos sistemas de salud privados o sindicales .

“La provincia no es que está soportando, sino haciéndose cargo”, afirmó el funcionario al describir la situación actual del sistema sanitario santafesino.

En ese marco, explicó que los hospitales públicos registran una mayor demanda producto de derivaciones o consultas de personas que cuentan con cobertura, pero que no obtienen respuestas en su sistema habitual de atención.

“Nuestro sistema de salud pública en la provincia de Santa Fe es de alta calidad y lo que estamos notando es una mayor atención y demanda, que está sufriendo nuestro sistema público por derivación de afiliados o personas que tienen su financiador, obras sociales principalmente, y que están utilizando el sistema público con una mayor tasa de consumo actualmente porque no están teniendo respuesta de su sistema prepago o de sus obras sociales convencionales”, señaló Olivares en diálogo con la prensa rosarina.

Según remarcó el ministro, la Provincia termina garantizando la atención en esos casos a través de la salud pública de Santa Fe.

“A esa cobertura la hace la provincia. Lo que hace el gobierno provincial es garantizar un acceso universal a un sistema público”, sostuvo.

En ese sentido, el funcionario subrayó que la calidad del sistema sanitario santafesino es un factor determinante para explicar por qué muchos pacientes terminan recurriendo a hospitales públicos.

“La calidad reconocida del sistema público de Santa Fe es un dato que no es menor. Es un sistema que tiene una calidad que, para la atención de primer nivel, segundo nivel e inclusive en alta complejidad, da una tranquilidad que vemos que en otras provincias, por lo que nos dicen, no genera”, afirmó.

La mitad de los pacientes tienen cobertura médica

Para dimensionar el fenómeno, Olivares aportó algunos datos sobre el perfil de los pacientes que actualmente se atienden en el sistema público. “Para dar un ejemplo, hoy prácticamente uno de cada tres personas que se atienden en el sistema público de salud son beneficiarios de PAMI, para tener una idea”, indicó, en referencia al organismo nacional Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.

“Después completamos más del 50% de los que se atienden con otras obras sociales”, agregó el ministro.

De acuerdo con el análisis del funcionario, esto significa que cerca de la mitad de la atención que brinda el sistema público corresponde a personas que sí cuentan con cobertura médica, aunque terminan recurriendo a hospitales provinciales.

“Con lo cual casi el 50% de lo que atiende el sistema público no son personas sin cobertura, sino personas que tienen una cobertura financiera, pero que hoy están utilizando el sistema público porque entienden que es el que se lo brinda con calidad y que es la alternativa que encuentran presente en Santa Fe”, concluyó.