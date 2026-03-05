Cortes programados por EPE para este jueves

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por retiro de línea, reemplazo de poste o columna, reemplazo de conductores, despejes de electroductos, mantenimiento y reemplazo de poste o columna BT, interrumpirá el servicio este jueves 5 de marzo en SANTA FE, SANTO TOMÉ y SAUCE VIEJO
Cortes programados para este jueves 5 de marzo en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo
SANTA FE
• 8 a 9 en la zona de: Aristóbulo del Valle, Diagonal Aguirre, Diagonal Martínez y San Jerónimo
• 8 a 10 en la zona de: French, Azopardo, Azcuénaga y Aguado
• 8 a 12 en la zona de: Javier de la Rosa, Espora, Aguado y avenida Peñaloza
• 10 a 12 en la zona de: Blas Parera, Doldán, Ignacio Crespo y Combatientes de Malvinas
• 12 a 13 en la zona de: Freyre, avenida General López, Amenábar y Urquiza
SANTO TOMÉ
• 8 a 10 en la zona de:
- Alberdi, Arenales, Llerena y Zapata
- Gaboto, 7 de marzo, Candioti y San Juan
- Mosconi, San Martín, Necochea y Pueyrredón
- Chapeaurouge, Lubary, Córdoba y Vélez Sarsffield
• 9 a 11 en la zona de: Aristóbulo del Valle, López y Planes, Iriondo y Candioti
• 9 a 13 en la zona de: Arenales, Dorrego, Centenario y Candioti
• 10 a 12 en la zona de:
- Malvinas Argentinas, Frutos, 4 de enero y 12 de septiembre
- Chapeaurouge, Lubary, Libertad y Juramento
• 12 a 13 en la zona de: Maletti, Lavalle, J.J. Paso y Mosconi
SAUCE VIEJO
• 10 a 12 en la zona de:
- Lubary, Calle 18, Calle 33 y Estrella Federal
- Lubary, Calle 8, Calle 3 y Calle 21
• 11 a 13 en la zona de: El Salvador, Canadá, Sarmiento y Rep. Dominicana
