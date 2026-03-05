Cortes programados por EPE para este jueves

Cortes programados para este jueves 5 de marzo en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por retiro de línea, reemplazo de poste o columna, reemplazo de conductores, despejes de electroductos, mantenimiento y reemplazo de poste o columna BT, i nterrumpirá el servicio este jueves 5 de marzo en SANTA FE, SANTO TOMÉ y SAUCE VIEJO

• 8 a 9 en la zona de: Aristóbulo del Valle, Diagonal Aguirre, Diagonal Martínez y San Jerónimo

• 8 a 10 en la zona de: French, Azopardo, Azcuénaga y Aguado

• 8 a 12 en la zona de: Javier de la Rosa, Espora, Aguado y avenida Peñaloza

• 10 a 12 en la zona de: Blas Parera, Doldán, Ignacio Crespo y Combatientes de Malvinas

• 12 a 13 en la zona de: Freyre, avenida General López, Amenábar y Urquiza

SANTO TOMÉ

• 8 a 10 en la zona de:

- Alberdi, Arenales, Llerena y Zapata

- Gaboto, 7 de marzo, Candioti y San Juan

- Mosconi, San Martín, Necochea y Pueyrredón

- Chapeaurouge, Lubary, Córdoba y Vélez Sarsffield

• 9 a 11 en la zona de: Aristóbulo del Valle, López y Planes, Iriondo y Candioti

• 9 a 13 en la zona de: Arenales, Dorrego, Centenario y Candioti

• 10 a 12 en la zona de:

- Malvinas Argentinas, Frutos, 4 de enero y 12 de septiembre

- Chapeaurouge, Lubary, Libertad y Juramento

• 12 a 13 en la zona de: Maletti, Lavalle, J.J. Paso y Mosconi

SAUCE VIEJO

• 10 a 12 en la zona de:

- Lubary, Calle 18, Calle 33 y Estrella Federal

- Lubary, Calle 8, Calle 3 y Calle 21

• 11 a 13 en la zona de: El Salvador, Canadá, Sarmiento y Rep. Dominicana

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso