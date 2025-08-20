Cortes programados por EPE para este miércoles

Corresponden al miércoles 20 de agosto para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y San José del Rincón

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por reemplazo de postes/columnas, reemplazo de transformador, reformas en subestación, mantenimiento, mantenimiento en red de media tensión y despeje de electroductos, i nterrumpirá el servicio este miércoles 20 de agosto en SANTA FE, SANTO TOMÉ, SAUCE VIEJO Y SAN JOSÉ DEL RINCÓN

• 9 a 14 en la zona de: Lisandro de La Torre, Doctor Zavalla y Gaboto

• 13.30 a 16.30 en la zona de: Larrea, Ayacucho, Italia y Talcahuano

SANTO TOMÉ

• 8.30 a 11.30 en la zona de: Derqui entre Belgrano y Marcial Candioti

• 9 a 13 en la zona de: Batalla de Maipú, RN11, Los Paraísos y Corrientes

• 13 a 17 en la zona de:

- avenida Richieri, Buenos Aires, Castelli y Chapeaurouge

- Dorrego, Aristóbulo del Valle, Belgrano y Lugones

SAUCE VIEJO

• 9 a 13 en la zona de: RN11; López y Planes, Uriburu y río Coronda

SAN JOSÉ DEL RINCÓN

• 8 a 12 en la zona de: Saavedra, De Los Duendes, Inés Álvarez hasta terraplén oeste

• 8.30 a 12.30 en la zona de: Callejón Montenegro, Callejón Vidal, Santa Rosa hasta arroyo Ubajay

*En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso