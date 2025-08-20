Uno Santa Fe | Ovación | Racing

Racing se preocupa ante el interés de Bahía por Di Césare

El defensor Marcos Di Césare es clave en el esquema de Racing y lo pretende Bahía de Brasil, que estaría dispuesto a poner una suma millonaria para comprarlo

20 de agosto 2025 · 18:05hs
Racing se preocupa ante el interés de Bahía por Di Césare

Racing está de fiesta tras la épica clasificación a cuartos de final de la Libertadores. El 3-1 en el Cilindro ante Peñarol con el gol agónico de Franco Pardo en el cuarto minuto de adición le dio razones para celebrar como corresponde una memorable noche de Copa, al menos hasta que le toque enfrentar a Vélez en la próxima instancia.

Gustavo Costas, por supuesto, está más exultante que ningún otro hincha blanquiceleste. Sin embargo, a pesar de la algarabía por el triunfo conseguido, tendrá algunos dolores de cabeza, como las expulsiones de Marcos Rojo y Bruno Zuculini, que no podrán jugar la ida frente al Fortín. Pero, además, podría perder a otra importante figura de manera definitiva.

Bahía viene por Di Césare de Racing

Se trata de Marco Di Césare, un jugador fundamental en el esquema de juego, que es pretendido por el Bahía de Brasil. Ofertarán nada menos que 11 millones de dólares.

Si bien anoche no jugó el duelo decisivo ante el Manya, el defensor central de 23 años ha sido una pieza clave de Racing desde su llegada en 2024, proveniente de Argentinos Juniors, club en el que se formó. Sus buenos rendimientos lo llevaron a ser convocado por Javier Mascherano para la Selección argentina Sub 23 para los Juegos Olímpicos de París.

De momento, el Tricolor del Nordeste brasileño, club con amplios recursos económicos (está bajo la órbita del City Group), no elevó la oferta de manera formal, pero se espera que lo hagan en las próximas horas o durante este semana a más tardar. En Avellaneda, aguardan que le presenten la propuesta para evaluar los pasos a seguir. Cabe aclarar que el mercado de pases en Brasil finaliza el 30 de agosto. La voluntad de Di Césare sería de suma importancia para el avance de las negociaciones.

Racing Bahía Libertadores
Noticias relacionadas
franco pardo, de marcar un gol agonico a empujar su camioneta con los hinchas de racing

Franco Pardo, de marcar un gol agónico a empujar su camioneta con los hinchas de Racing

cuando jugaran racing y velez por los cuartos de final de la libertadores

Cuándo jugarán Racing y Vélez por los cuartos de final de la Libertadores

franco pardo, el heroe de la agonica clasificacion de racing

Franco Pardo, el héroe de la agónica clasificación de Racing

union tiene dia y hora definidos para visitar a racing

Unión tiene día y hora definidos para visitar a Racing

Lo último

A diferencia de Rojo, Lanzini puede jugar en Vélez todos los torneos

A diferencia de Rojo, Lanzini puede jugar en Vélez todos los torneos

Negro, tras la primera práctica de Medrán en Colón: Muy intenso y con orden

Negro, tras la primera práctica de Medrán en Colón: "Muy intenso y con orden"

Choque fatal de lanchas en el río Paraná: condena y libertad para el autor del homicidio culposo

Choque fatal de lanchas en el río Paraná: condena y libertad para el autor del homicidio culposo

Último Momento
A diferencia de Rojo, Lanzini puede jugar en Vélez todos los torneos

A diferencia de Rojo, Lanzini puede jugar en Vélez todos los torneos

Negro, tras la primera práctica de Medrán en Colón: Muy intenso y con orden

Negro, tras la primera práctica de Medrán en Colón: "Muy intenso y con orden"

Choque fatal de lanchas en el río Paraná: condena y libertad para el autor del homicidio culposo

Choque fatal de lanchas en el río Paraná: condena y libertad para el autor del homicidio culposo

Lago, tras la llegada de Medrán: Hay que hacer mea culpa, porque ya pasaron muchos técnicos

Lago, tras la llegada de Medrán: "Hay que hacer mea culpa, porque ya pasaron muchos técnicos"

Llevó su teléfono a reparar y le gestionaron un crédito desde una app: ordenan a la billetera virtual cesar el cobro

Llevó su teléfono a reparar y le gestionaron un crédito desde una app: ordenan a la billetera virtual cesar el cobro

Ovación
Minella se despidió del plantel: Tenía fuerzas para seguir, pero entiendo la decisión

Minella se despidió del plantel: "Tenía fuerzas para seguir, pero entiendo la decisión"

El gran desafío de Medrán: ¿qué lo llevó a aceptar a Colón en medio del caos?

El gran desafío de Medrán: ¿qué lo llevó a aceptar a Colón en medio del caos?

Unión ya tiene árbitro para el cruce de Copa Argentina ante River en Mendoza

Unión ya tiene árbitro para el cruce de Copa Argentina ante River en Mendoza

Colón espera por el Pulga Rodríguez en la previa del debut de Medrán

Colón espera por el Pulga Rodríguez en la previa del debut de Medrán

Colón, pendiente de la posible venta de Beltrán a CSKA de Moscú

Colón, pendiente de la posible venta de Beltrán a CSKA de Moscú

Policiales
Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Escenario
David Lebón regresa a Santa Fe con Conexión, un show imperdible

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"