Racing se preocupa ante el interés de Bahía por Di Césare

El defensor Marcos Di Césare es clave en el esquema de Racing y lo pretende Bahía de Brasil, que estaría dispuesto a poner una suma millonaria para comprarlo

Racing está de fiesta tras la épica clasificación a cuartos de final de la Libertadores . El 3-1 en el Cilindro ante Peñarol con el gol agónico de Franco Pardo en el cuarto minuto de adición le dio razones para celebrar como corresponde una memorable noche de Copa, al menos hasta que le toque enfrentar a Vélez en la próxima instancia.

Gustavo Costas, por supuesto, está más exultante que ningún otro hincha blanquiceleste. Sin embargo, a pesar de la algarabía por el triunfo conseguido, tendrá algunos dolores de cabeza, como las expulsiones de Marcos Rojo y Bruno Zuculini, que no podrán jugar la ida frente al Fortín. Pero, además, podría perder a otra importante figura de manera definitiva.

Bahía viene por Di Césare de Racing

Se trata de Marco Di Césare, un jugador fundamental en el esquema de juego, que es pretendido por el Bahía de Brasil. Ofertarán nada menos que 11 millones de dólares.

Si bien anoche no jugó el duelo decisivo ante el Manya, el defensor central de 23 años ha sido una pieza clave de Racing desde su llegada en 2024, proveniente de Argentinos Juniors, club en el que se formó. Sus buenos rendimientos lo llevaron a ser convocado por Javier Mascherano para la Selección argentina Sub 23 para los Juegos Olímpicos de París.

De momento, el Tricolor del Nordeste brasileño, club con amplios recursos económicos (está bajo la órbita del City Group), no elevó la oferta de manera formal, pero se espera que lo hagan en las próximas horas o durante este semana a más tardar. En Avellaneda, aguardan que le presenten la propuesta para evaluar los pasos a seguir. Cabe aclarar que el mercado de pases en Brasil finaliza el 30 de agosto. La voluntad de Di Césare sería de suma importancia para el avance de las negociaciones.