Cortes programados por EPE para este jueves

Corresponden al miércoles 13 de agosto para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Sauce Viejo

14 de agosto 2025 · 07:06hs
La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por mantenimiento, mantenimiento de subestación, reemplazo de postes y reemplazo de conductores eléctricos, interrumpirá el servicio este jueves 14 de agosto en SANTA FE y SAUCE VIEJO

SANTA FE

• 8 a 12 en la zona de: Blas Parera, Peñaloza, Don Guanella y Misiones

• 8.30 a 12.30 en la zona de : Menchaca, Piedrabuena, Chaco y Grandoli

• 9 a 13 en la zona de:

- Grierson, Mantovani, Pedroni y Doctor Gollán

- Teniente Loza, Monseñor Rodríguez, Ponce de León y Reutemann

SAUCE VIEJO

• 9 a 11 en la zona de: Calle 10, Calle 8, Calle 27 y Calle 29

*En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE Empresa Provincial de la Energía Santa Fe Sauce Viejo
