Cortes programados por EPE para este miércoles

Corresponden al miércoles 13 de agosto para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, San José del Rincón y Arroyo Leyes

13 de agosto 2025 · 06:59hs
Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por mantenimiento de línea aérea de media tensión y reemplazo de conductores eléctricos, interrumpirá el servicio este miércoles 13 de agosto en SANTA FE, SAN JOSÉ del RINCÓN y ARROYO LEYES

SANTA FE

• 9.30 a 13.30 en la zona de:

-Pedro de Vega, Espora, Piedras y avenida Almirante Brown

-Espora, General Paz, Cardenal Fasolino y avenida Almirante Brown

SAN JOSÉ del RINCÓN

• 12.30 a 15.30 en la zona de: Oeste de RP 1, entre Callejón Pinto y Callejón Vega

ARROYO LEYES

• 8 a 12 en la zona de: RP 1, arroyo Ubajay, Calle 32 y Calle 48

*En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE Empresa Provincial de la Energía Santa Fe San José del Rincón
