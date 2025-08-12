La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por mantenimiento de línea aérea de media tensión y reemplazo de conductores eléctricos, interrumpirá el servicio este martes 12 de agosto en SANTA FE y SANTO TOMÉ
Cortes programados por EPE para este martes
Corresponden al martes 12 de agosto para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe
12 de agosto 2025 · 07:14hs
• 8 a 12 en la zona de: Iturraspe, Padilla, Marcial Candioti y Dorrego
• 9 a 13 en la zona de: Callejón Aguirre, Chubut, Aristóbulo del Valle y vías del FF.CC. Belgrano
• 14 a 18 en la zona de: Doldán, Mons. Rodríguez, Rosatti y Colombia
SANTO TOMÉ
• 9 a 13 en la zona de: Obispo Gelabert, Sargento Cabral, Centenario e Iriondo
*En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
