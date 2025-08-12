Uno Santa Fe | Santa Fe | EPE

Cortes programados por EPE para este martes

Corresponden al martes 12 de agosto para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe

12 de agosto 2025 · 07:14hs
Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por mantenimiento de línea aérea de media tensión y reemplazo de conductores eléctricos, interrumpirá el servicio este martes 12 de agosto en SANTA FE y SANTO TOMÉ

• 8 a 12 en la zona de: Iturraspe, Padilla, Marcial Candioti y Dorrego

• 9 a 13 en la zona de: Callejón Aguirre, Chubut, Aristóbulo del Valle y vías del FF.CC. Belgrano

• 14 a 18 en la zona de: Doldán, Mons. Rodríguez, Rosatti y Colombia

SANTO TOMÉ

• 9 a 13 en la zona de: Obispo Gelabert, Sargento Cabral, Centenario e Iriondo

*En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

Trabajos programados por EPE

