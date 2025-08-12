Cortes programados por EPE para este martes

Corresponden al martes 12 de agosto para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por mantenimiento de línea aérea de media tensión y reemplazo de conductores eléctricos, i nterrumpirá el servicio este martes 12 de agosto en SANTA FE y SANTO TOMÉ

• 8 a 12 en la zona de: Iturraspe, Padilla, Marcial Candioti y Dorrego

• 9 a 13 en la zona de: Callejón Aguirre, Chubut, Aristóbulo del Valle y vías del FF.CC. Belgrano

• 14 a 18 en la zona de: Doldán, Mons. Rodríguez, Rosatti y Colombia

SANTO TOMÉ

• 9 a 13 en la zona de: Obispo Gelabert, Sargento Cabral, Centenario e Iriondo

*En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

